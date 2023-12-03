Spor yazarları Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - MARKA DEĞERİ NİYE DÜŞÜK?
Bir tarafta Galatasaray maçını seyrediyorum, diğer tarafta Avrupa Kupası kurasını… İkisi de heyecanlı. Bir tarafta inanılmaz bir salon, her şey kalite kokuyor. Organizasyon mükemmel, insanlar pırıl pırıl giyinmişler, müzik süper, görüntü harika. Dönüyorum bir alttaki büyük televizyonda Pendikspor-Galatasaray maçına karşımda belediye başkanının 60 metrelik bir ilanı, "Siltaş Yapı Pendikspor'a başarılar dilerim" diyor… Onun yanında bir başka ilan. Hiç seyirci göremiyorum. İlanların arkasında da 5 tane bina. 4. kattan sonrası sahayı görüyor. Zaten büyük maçlarda oraları kiraya veriyorlarmış duyduğumuza göre.