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Aslan pes etmez

Avrupa’da 11 maçın 7’sinde geriye düştü yılmadı 5’inde puan çıkartmayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Aslan pes etmez

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, güçlü takımların yer aldığı A Grubu'ndan çıkma şansını son maç öncesi korudu. Manchester'a geriye düşse de yılmadı ve güçlü rakibinden 1 puan kopartmayı başardı. Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa'da oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece 2 yenilgi yaşadı. Yaptığı 11 mücadelenin 7'sinde geriye düşse de bu müsabakaların 2'sinde galibiyet, 3'ünde de beraberlik çıkarmayı başardı.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray ayrıca Avrupa'da çıktığı son 23 karşılaşmada sadece 3 mağlubiyet aldı. Bayern Münih'e 2 kez, Barcelona'ya bir kez yenilen sarı-kırmızılı takım, kalan maçlarda 11 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı takım; bu süreçte Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova, Manchester United, Molde, Randers, St. Johnstone, Zalgiris, Olimpija Ljubljana gibi takımları yenmeyi başardı.

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