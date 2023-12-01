Aslan pes etmez

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, güçlü takımların yer aldığı A Grubu'ndan çıkma şansını son maç öncesi korudu. Manchester'a geriye düşse de yılmadı ve güçlü rakibinden 1 puan kopartmayı başardı. Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa'da oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece 2 yenilgi yaşadı. Yaptığı 11 mücadelenin 7'sinde geriye düşse de bu müsabakaların 2'sinde galibiyet, 3'ünde de beraberlik çıkarmayı başardı.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray ayrıca Avrupa'da çıktığı son 23 karşılaşmada sadece 3 mağlubiyet aldı. Bayern Münih'e 2 kez, Barcelona'ya bir kez yenilen sarı-kırmızılı takım, kalan maçlarda 11 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı takım; bu süreçte Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova, Manchester United, Molde, Randers, St. Johnstone, Zalgiris, Olimpija Ljubljana gibi takımları yenmeyi başardı.