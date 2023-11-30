Parken'de son tango!

Avrupa fatihi Galatasaray, Manchester United'a geçit vermedi: 3-3. Yağmur nedeniyle ağır bir zeminde oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 11. dakikada topu ağlarında gördü. Garnacho takımını öne geçiren isimdi. Ardından Fernandes'in golü geldi. Taraftarlarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızlıı takımda Hakim Ziyech 29. dakikada umut ışığını yaktı. İkinci yarıda da temsilcimiz açısından kötü başladı. Manchester bir gol daha buldu. İngiliz ekibinde McTominay skoru 3-1'e taşıyan isimdi. Ancak Galatasaray'ın kesinlikle pes etmeye niyeti yoktu.

DANİMARKA'DA TUR ARAYACAK

62'desahanın başarılı ismi Ziyech bir kez daha sahneye çıktı ve frikikten Onana'yı yine avladı: 3-2. Üç kez geriye düşen Cimbom'a altın değerinde 1 puan kazandıran isimse Kerem Aktürkoğlu'ydu. Maça yedek başlayan ve 60'da oyuna giren genç yıldız, 71. dakikada nefis bir vuruşla skoru ilan etti: 3-3. Ziyech bu kez golün asistini veren isimdi. Bu sonuçla Cimbom puanını 5'e yükseltirken, Manchester United ise 4 yaptı. 12 Aralık'ta Kopenhag-Galatasaray ve Manchester-Bayern Münih maçları oynanacak ve temsilcimiz Danimarka'da kazanması halinde son 16'ya adını yazdıracak.

ANGELİNO GERİ DÖNDÜ

Leipzig kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kaldırmadığı için Angelino, son iki Süper Lig maçında oynatılmadı. Şampiyonlar Ligi'ne saklanan İspanyol sol bek, RAMS Park'taki Manchester United maçında formasına kavuştu. Cimbom'la 18. maçına çıkan Angelino, 83. dakikada yerini Nelsson'a bırakırken, iyi bir futbol ortaya koydu.

BAKAN BAK TRİBÜNDE

Galatasaray'ın RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden takip etti. Dev karşılaşma öncesinde Seyrantepe'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi protokol tribününden büyük bir heyecanla izledi.

MUSLERA ÇILDIRDI

Garnacho, attığı golden sonra Galatasaraylı taraftarlara dönerek gol sevinci yaptı. Arjantinli futbolcunun bu sevincine taraftarlar büyük tepki gösterdi. Genç yıldızı uyaranlar arasına Muslera da dahil oldu. Kaptan Muslera, Garnacho'yu uyarmak için yanına gitti ve kısa süreliğine bir gerilim yaşandı. Hakem, iki oyuncuyu da uyardı.

NDOMBELE AĞIR KALDI

Alanya maçına ilk 11'de çıkan Galatasaray'ın Fransız yıldızı Ndombele, ManU karşısında da 11'de başladı. Bu sezon 3. kez sahaya ilk 11'de çıkan 26 yaşındaki dinamo, United karşısında ilk yarıda çok top kapmasına rağmen bu topları etkin kullanamadı. Manchester hücumcuları karşısında ağır kalan Ndombele, 60. dakikada Oliveira'yla değişti.

NELSSON SÜRPRİZİ

Okan Buruk savunmada ilginç bir tercihe imza attı. Sakatlığı nedeniyle sahalardan 20 gün uzak kalması beklenilen Davinson Sanchez'in yokluğunda Manchester United karşısında Victor Nelsson'un oynaması bekleniyordu. Ancak teknik direktör Okan Buruk, Kaan Ayhan'a ilk 11'de sahaya sürdü. Bu tercih şaşkınlık yaratırken Kaan Ayhan stoperde zaman zaman aksadı. Öte yandan Abdülkerim ise her zaman gibi etkili bir performans ortaya koydu.

YAĞMUR KORKUSU

İstanbul'u gün boyu etkisi altına alan yoğun yağış, RAMS Park zeminini de olumsuz etkiledi. Sahada ve çevresinde su birikintileri oluştu ve UEFA yetkilileri maçın başlamasına saatler kala zemini kontrol etmeye çıktı. Yetkililer, ellerindeki topları havadan zemine bırakarak sekip sekmediğini kontrol etti. Maç öncesi yapılan son kontrolden sonra maçın oynanması kararı verildi. Karşılaşma sırasında beklendiği gibi yağmur yağmadı.