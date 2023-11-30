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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu attığı golü Filistinli çocuklara armağan etti

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada klas bir gole imza attı. Başarılı oyuncu, attığı golü Filistinli çocuklara armağan etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 09:26
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu attığı golü Filistinli çocuklara armağan etti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'a attığı golü Filistin'deki çocuklara armağan etti.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kerem, 60. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girdi. 71. dakikada Hakim Ziyech'in müthiş pasında topla buluşan yıldız oyuncu, yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor.Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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