Taraftarın gözü o isimde! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United ile kritik bir maça çıkacak.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United ile kritik bir maça çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor.
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Öte yandan gruptaki durumu kritik olan Manchester United için de önemli bir müsabaka...
Kırmızı Şeytanlar'da bu maç öncesi taraftarların gözü "Yeni Pogba" olarak lanse edilen Kobbie Mainoo'da olacak.
Sport'ta yer alan habere göre İngiliz taraftarlar, Everton'a karşı oynadıkları Premier Lig maçında iyi bir performans gösteren genç yıldızın, Galatasaray'a karşı 11'de sahaya çıkmasını istiyor.
Haberde ayrıca Mertens, Icardi, Zaha ve Torreira gibi oyuncuları bulunan Galatasaray'ın, United'a maçı kabusa çevirebileceği ifadeleri de yer aldı.
Bu maç öncesi temsilcimiz Galatasaray, 4 puanla aynı puanlı Kopenhag'ın ardından 3. sırada yer alırken Manchester United ise 3 puanla son sırada bulunuyor.
KOBBIE MAINOO KİMDİR?
19 Nisan 2005 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Manchester United altyapısında başladı.
2023 yılında Kırmızı Şeytanlar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Gana asıllı Mainoo, İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
Merkez orta saha olarak görev yapan genç yıldız, on numara ve ön libero mevkilerinde de oynayabiliyor.