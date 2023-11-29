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Taraftarın gözü o isimde! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile kritik bir maça çıkacak. Bu müsabaka öncesi İngiliz taraftarlar teknik direktör Ten Hag'dan o ismin oynatılmasını istiyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Tuğçe Erginkoç / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 13:44
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Taraftarın gözü o isimde! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Kırmızı Şeytanlar'da bu maç öncesi taraftarların gözü "Yeni Pogba" olarak lanse edilen Kobbie Mainoo'da olacak.

Taraftarın gözü o isimde! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Sport'ta yer alan habere göre İngiliz taraftarlar, Everton'a karşı oynadıkları Premier Lig maçında iyi bir performans gösteren genç yıldızın, Galatasaray'a karşı 11'de sahaya çıkmasını istiyor.

Taraftarın gözü o isimde! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Haberde ayrıca Mertens, Icardi, Zaha ve Torreira gibi oyuncuları bulunan Galatasaray'ın, United'a maçı kabusa çevirebileceği ifadeleri de yer aldı.

Taraftarın gözü o isimde! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Bu maç öncesi temsilcimiz Galatasaray, 4 puanla aynı puanlı Kopenhag'ın ardından 3. sırada yer alırken Manchester United ise 3 puanla son sırada bulunuyor.

Taraftarın gözü o isimde! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

KOBBIE MAINOO KİMDİR?

19 Nisan 2005 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.

Taraftarın gözü o isimde! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Profesyonel futbol kariyerine Manchester United altyapısında başladı.

Taraftarın gözü o isimde! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

2023 yılında Kırmızı Şeytanlar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Taraftarın gözü o isimde! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Gana asıllı Mainoo, İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Taraftarın gözü o isimde! Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Merkez orta saha olarak görev yapan genç yıldız, on numara ve ön libero mevkilerinde de oynayabiliyor.

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