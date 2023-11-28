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GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Galatasaray maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Galatasaray - Manchester United maçı ile devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı kritik müsabaka merakla bekleniyor. Mücadeleyi şifresiz yayınlayacak kanallar araştırılıyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Galatasaray - Manchester United maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:31
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GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray A grubunun 5. maçında Manchester United ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçı canlı ve şifresiz yayınlayan kanallar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Galatasaray - Manchester United maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz.

Müsabakayı tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi;

  • 5 SPORT Israel HD
  • Arena Premium 1 HD BiH
  • Arena Premium 1 HD Serbia
  • Arena Sport 3 HD Croatia
  • beIN Connect FRANCE
  • beIN Connect MENA HD
  • beIN Sports 3 HD (Astro)
  • beIN Sports France 1 HD
  • beIN Sports MENA 2 HD
  • beIN Sports MENA English 1 HD
  • DAZN Deutsch
  • EXXEN Digital Türkiye
  • IRIB Varzesh HD
  • LiveScore (ROI only)
  • M+ Liga de Campeones 3 HD
  • M4 Sport Hungary HD
  • MATCH! Futbol 2 HD
  • MATCH! TV Russia HD
  • Megogo Futbol 1
  • Megogo Futbol+
  • Paramount+ USA
  • Pickx+ Sports 3 HD
  • Sport 24 At Sea HD
  • Stan Sport Australia
  • Stöd 2 Sport 3
  • SuperSport MáXimo 1 HD
  • SuperSport Premier League HD
  • TNT Sports 1 HD UK
  • TNT Sports Digital Exclusive
  • TV2 Play Norge
  • TV2 Sport Premium HD
  • ViaPlay Danmark HD
  • Virgin Media Player
  • Virgin Media Two HD
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