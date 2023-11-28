GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray A grubunun 5. maçında Manchester United ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçı canlı ve şifresiz yayınlayan kanallar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Galatasaray - Manchester United maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz.

Müsabakayı tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi;