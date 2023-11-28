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Kerem'e yer aranıyor

Alanya maçında yedek oturan genç yıldızın durumu Manchester maçı öncesi belirsizliğini koruyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:50
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Kerem'e yer aranıyor

Alanya maçında rotasyona giden Okan Buruk, Manchester United karşısında da değişikliklere gidecek. Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'nun ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Ayrıca Sanchez'in yerine de Nelsson forma giyecek. Alanya maçına yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu'na ise kadroda yer aranıyor.

KARAR VERECEK

Alanyaspor maçına 2 gol, 1 asistle damgasını vuran Mertens'in ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Zaha'nın yeri de garanti... Sol kanat içinse Kerem ve Ziyech arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Okan Buruk; Mertens, Kerem ve Ziyech'e göre farklı varyasyonlar denerken son taktik çalışmada kararını verecek.

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