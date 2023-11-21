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Galatasaraylı çıktılar

Azerbaycan'da sarı kırmızılı takım açık ara önde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
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Galatasaraylı çıktılar
Türkiye ve Azerbaycan'da eşzamanlı olarak iki ülkenin ilişkilerini mercek altına alındı. Araştırma şirketi Areda Survey, 2 bin 200 kişiyle yaptığı araştırmada Azerilere 'Türkiye' deyince aklınıza gelen ilk 3 şey' soruldu. Gelen cevaplar arasında ilk sırada; yüzde 55.1 ile kardeşlik- dostluk yer aldı. İkinci sırada yüzde 15.2'si İstanbul, üçüncü olarak ise yüzde 8.7'lik bir oran ile şarkılar oldu. Ayrıca 'Türkiye'de desteklediğiniz takım hangisidir?' sorusuna ise katılanların yüzde 56'lık büyük bir kesim 'Galatasaray' cevabını verdi. Onu yüzde 20'lik bir oranla Fenerbahçe, yüzde 16 ile Beşiktaş takip etti.
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