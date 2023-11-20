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Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

Son dakika Galatasaray haberleri: 2011/2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı kulübün efsanelerinden biri olmayı başardı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki kaleciden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 12:53
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Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

Ligde milli ara sonrası Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

Sarı-kırmızılılar ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için gaza bastı.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

Aslan, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerlerle üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

Bu doğrultuda girişimlerine devam eden yönetim, ara transfer döneminin yanında gelecek sezon için de çalışmalara başladı.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

Hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

2011 yılından bu yana Galatasaray'da başarıyla görev yapan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin kontratını uzatmak için görüşmelere başladı.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

Yönetimin, 37 yaşındaki Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'a hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren, fakat ülkesine dönme düşüncesi de olan deneyimli eldivenin yönetime, "Burası yuvam. Ancak; geleceğimle ilgili kararı sezon sonunda vermeyi düşünüyorum" şeklinde cevap verdiği belirlendi.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

Ayrıca Okan Buruk'un da performansından memnun olduğu kaptanıyla yola devam etme yönünde bir görüş belirttiği gelen haberler arasında.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

Şu ana kadar 478 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera, kulübün unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

2 maçta daha oynaması halinde Muslera, 479 kez Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu'nu geride bırakacak.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

Bu alanda Bülent Korkmaz, 588 karşılaşmayla zirvede bulunuyor.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

TARAFTARLAR KALMASINI İSTİYOR

Galatasaray taraftarları, 2014'te 18 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan ve şu anda 1.5 milyon Euro değer biçilen Muslera'nın takımda kalması yönünde paylaşımlar yapıyor.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

Fernando Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıktı.

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