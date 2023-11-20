Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Fernando Muslera...

Ligde milli ara sonrası Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligde milli ara sonrası Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için gaza bastı.
Aslan, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerlerle üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.
Bu doğrultuda girişimlerine devam eden yönetim, ara transfer döneminin yanında gelecek sezon için de çalışmalara başladı.
Hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.
2011 yılından bu yana Galatasaray'da başarıyla görev yapan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin kontratını uzatmak için görüşmelere başladı.
OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR
Yönetimin, 37 yaşındaki Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi.
ÜLKESİNE DÖNEBİLİR
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'a hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren, fakat ülkesine dönme düşüncesi de olan deneyimli eldivenin yönetime, "Burası yuvam. Ancak; geleceğimle ilgili kararı sezon sonunda vermeyi düşünüyorum" şeklinde cevap verdiği belirlendi.
Ayrıca Okan Buruk'un da performansından memnun olduğu kaptanıyla yola devam etme yönünde bir görüş belirttiği gelen haberler arasında.
Şu ana kadar 478 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera, kulübün unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.
2 maçta daha oynaması halinde Muslera, 479 kez Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu'nu geride bırakacak.
Bu alanda Bülent Korkmaz, 588 karşılaşmayla zirvede bulunuyor.
TARAFTARLAR KALMASINI İSTİYOR
Galatasaray taraftarları, 2014'te 18 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan ve şu anda 1.5 milyon Euro değer biçilen Muslera'nın takımda kalması yönünde paylaşımlar yapıyor.
Fernando Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıktı.
Uruguaylı file bekçisi kalesinde 22 gol görürken, 9 maçta da kalesini gole kapattı.
37 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.