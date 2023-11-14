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Rakip Benfica
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında bugün Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Dört takımın yer aldığı grupta ilk iki maçını kaybeden Galatasaray Ekmas, son sırada bulunuyor. Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Benfica ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
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