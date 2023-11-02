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Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı kırmızılılar taraftarı önünde Bayern Münih maçı öncesi galip gelmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi haftası öncesi kadroda revizyona gidiyor. İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 13:22 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 13:27
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Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Ligde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 24 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi.7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 75 golüne, lacivert-beyazlılar 38 golle yanıt verdi.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Galatasaray 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Süper Lig'de son 9 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kolay puan şansı vermiyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 4 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

En az gol yiyen takım

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 10 müsabakada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımını sırtlamaya devam ediyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Icardi, bu sezon toplam 17 resmi müsabakada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda kaydetti.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Icardi, ayrıca ligde Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte krallık yarışında zirvede bulunuyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Okan Buruk ile Kemal Özdeş 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Gaziantepspor ve Akhisarspor'u, Özdeş ise Balıkesirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırıyordu. Oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü Okan Buruk'un ekipleri, 1'ini ise Kemal Özdeş'in takımları kazandı.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Fernando Muslera sınırda
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Paşa karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Şampiyonlar Ligi 4. maçında Bayern Münih deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında kadroda revizyona gitmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

DİNLENDİRİLME İHTİMALİ VAR!
Okan Buruk'un Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'yi Bayern Münih maçı öncesi dinlendirebilir.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarına iğneyle çıkan Icardi Kasımpaşa maçında yedeğe çekme ihtimali var.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

ABDÜLKERİM'E İZİN!

Sarı kırmızılıların baba olan Abdülkerim Bardakcı'ya Kasımpaşa maçında izin verilme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Savunmada Sanchez'in yanında Kaan Ayhan'ın görev alması bekleniyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

SERGIO VE ZIYECH FORMASINA KAVUŞUYOR!
Çaykur Rizespor maçında 3 puanı getiren Sergio Oliveira yeniden orta sahada Torreira ile birlikte sahaya çıkacak.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla çalışmalara katılan Hakim Ziyech ilk 11'i giriyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Tete'nin performansından memnun olmayan Okan Buruk Ziyech - Tete değişilikliğine gidecek.

Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

İşte Buruk'un muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Sanchez, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi (Barış)

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