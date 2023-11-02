Galatasaray'da Kasımpaşa'ya karşı 3 değişiklik birden! İşte Okan Buruk'un 11 tercihi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Ligde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 24 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi.7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 75 golüne, lacivert-beyazlılar 38 golle yanıt verdi.