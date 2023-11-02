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Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı izle | Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Kasımpaşa ile Rams Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Kasımpaşa maçını Arda Kardeşler yönetecek. Kritik müsabakada iki ekip de 3 puanı almak ve taraftarını sevindirmek istiyor. Galatasaray'da Ndombele maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 16:58 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 16:59
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Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı izle | Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta müsabakasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? GS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka canlı skor ile takip etmek için TIKLAYIN.

GALATASARAY ZİRVEYİ TESLİM ALMAK İSTİYOR!

2023-2024 sezonuna yıldız transferler ile giren Galatasaray, Kayserispor ile berabere kalmasının ardından tüm maçlarını kazanarak 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı haftada Kasımpaşa'yı yenmek ve zirveye yerleşmek istiyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 500 TL , en pahalı bilet 7500 TL olarak açıklandı.

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