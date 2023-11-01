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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Efsane İngiliz futbolcu yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo için flaş açıklamalarda bulundu. Efsane golcü, Zaniolo'nun satın alma opsiyonu hakkında konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 15:53
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Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Yıldız oyuncu için satın alma opsiyonuna ek olarak 15.5 milyon euro ekstra bonus maddesi de bulunuyor.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Aston Villa oyuncuyu alması durumunda, sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 10 pay verdi.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Zaniolo'nun avukatları Torino Federal Savcılığı'ndaki duruşmanın ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Yapılan açıklamada, "Nicolo Zaniolo, kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtladı.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Savcı tarafından yöneltilen suçlamalara karşı durumunu net bir şekilde ortaya koyarak açıklığa kavuşturdu.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Futbol maçlarına bahis oynadığına ilişkin aleyhinde herhangi bir delil ortaya konmamıştır.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Zaman zaman yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul ederken hiçbir zaman tehdit ve korkutmaya maruz kalmadığını belirtmiştir.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Davanın yakın zamanda lehimize bir şekilde kapanacağından eminiz." ifadelerini kullandılar.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Zaniolo, Aston Villa'da bu sezon 13 maçta forma giydi.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

İtalyan oyuncu henüz gol katkısı veremedi.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İngiliz ekibinin efsane golcüsü Gabby Agbonlahor, Football Insider'a konuştuğu haberi derledi.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Zaniolo hakkında açıklamalarda bulunan Agbonlahor, "Bazen doğru kararı ve doğru pası vermiyor.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Çok fazla şey yapmaya çalışıyor.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Fakat onun yetenekli bir oyuncu olduğuna şüphe yok.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Unai Emery yükümlülüklerini yerine getirip getirmemeye karar vermek için acele etmeyecek.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Bakalım nasıl yapıyor, kaç gol atıyor?

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Ama bence orada çok iyi bir oyuncu var.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Anlaşmayı yapmak için acele etmeyeceğiz ama yine de gerçekleşebileceğini düşünüyorum.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Bakalım nasıl performans gösterecek." ifadelerini kullandı.

Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Zaniolo'nun bonservis değeri 27 milyon euro olarak biliniyor.

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