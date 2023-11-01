GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için flaş açıklama! Aston Villa'da kalacak mı?

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak konusu.
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak konusu.
İtalyan yıldız için 5 milyon euroluk kiralama bedeli ödendi.
Ayrıca İngiliz ekibi, Galatasaray'a şartlara bağlı olarak 1.375 milyon euro ödeyecek.
Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro.
Yıldız oyuncu için satın alma opsiyonuna ek olarak 15.5 milyon euro ekstra bonus maddesi de bulunuyor.
Aston Villa oyuncuyu alması durumunda, sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 10 pay verdi.
İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanma ihtimali bulunuyor.
Zaniolo'nun son zamanlarda bahis soruşturmasında adı geçiyor.
Yıldız oyuncu, Newcastle United'dan Sandro Tonali ve Juventus'tan Nicolo Fagioli ile soruşturmada yer aldı.
Zaniolo'nun avukatları Torino Federal Savcılığı'ndaki duruşmanın ardından açıklamalarda bulunmuştu.
Yapılan açıklamada, "Nicolo Zaniolo, kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtladı.
Savcı tarafından yöneltilen suçlamalara karşı durumunu net bir şekilde ortaya koyarak açıklığa kavuşturdu.
Futbol maçlarına bahis oynadığına ilişkin aleyhinde herhangi bir delil ortaya konmamıştır.
Zaman zaman yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul ederken hiçbir zaman tehdit ve korkutmaya maruz kalmadığını belirtmiştir.
Davanın yakın zamanda lehimize bir şekilde kapanacağından eminiz." ifadelerini kullandılar.
Zaniolo, Aston Villa'da bu sezon 13 maçta forma giydi.
İtalyan oyuncu henüz gol katkısı veremedi.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İngiliz ekibinin efsane golcüsü Gabby Agbonlahor, Football Insider'a konuştuğu haberi derledi.
Zaniolo hakkında açıklamalarda bulunan Agbonlahor, "Bazen doğru kararı ve doğru pası vermiyor.
Çok fazla şey yapmaya çalışıyor.
Fakat onun yetenekli bir oyuncu olduğuna şüphe yok.
Unai Emery yükümlülüklerini yerine getirip getirmemeye karar vermek için acele etmeyecek.
Bakalım nasıl yapıyor, kaç gol atıyor?
Ama bence orada çok iyi bir oyuncu var.
Anlaşmayı yapmak için acele etmeyeceğiz ama yine de gerçekleşebileceğini düşünüyorum.
Bakalım nasıl performans gösterecek." ifadelerini kullandı.
Zaniolo'nun bonservis değeri 27 milyon euro olarak biliniyor.