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Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi flaş gelişme! Mauro Icardi, antrenmana çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbide sakatlanan Mauro Icardi, Bayern Münih maçı öncesi son antrenmanda yer almadı. Arjantinli yıldız, salonda sağlık ekibi ile birlikte özel çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 18:52
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Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi flaş gelişme! Mauro Icardi, antrenmana çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le 24 Ekim Salı akşamı 19.45'te RAMS Park'ta karşılaşacak olan Galatasaray'da zorlu maç öncesi Icardi alarmı...

Beşiktaş derbisinde geçiriği sakatlık sonrası Bayern Münih maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusu olan Mauro Icardi, son antrenmanda takımla birlikte çalışmadı.

Yıldız golcü antrenmana sağlık ekibi kontrolünde salonda devam etti. Icardi ayrıca sağlık ekibi ile özel bir çalışma gerçekleştirdi.

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OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesinde yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin maçta oynayıp oynamayacağı konusunda sarğlı ekibinin yapacağı son kontrollerin ardından kesin karar vereceklerini söylemişti.

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