Galatasaray Bayern Münih ÜCRETSİZ İZLE

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UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta müsabakasında Bayern Münih'e konuk olacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Son olarak Beşiktaş'ı yenen Galatasaray'da Icardi'nin sakatlık durumu da futbolseverlerde endişe yarattı. Galatasaray Bayern Münih maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 24 Ekim Salı günü oynanacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubundaki üçüncü maçında, 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Galatasaray - Bayern maçı en ucuz bilet fiyatı 900 TL olarak açıklandı. En pahalı bilet ise 20.000 TL olarak duyuruldu.

BAYERN MÜNİH'TE 3 ÖNEMLİ EKSİK!

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, Dayot Upamecano, Serge Gnabry ve Raphael Guerreiro'nun salı günü Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Leon Goretzka'nın ise ameliyat olacağı açıklandı. Temsilcimiz Galatasaray'da ise derbide aldığı darbenin ardından tendonundan sakatlanan Mouro Icardi'nin Bayern Münih'e karşı oynayıp oynamayacağı maç saatine yakın belli olacak.