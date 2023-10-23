Bayern Münih'te Thomas Müller'den Galatasaray mesajı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Alman devi Bayern Münih'i evinde konuk edecek.
Alman ekibinin kafilesi, havayoluyla İstanbul'a doğru yola çıktı.
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Bavyera ekibinin tecrübeli futbolcusu Thomas Müller, takım arkadaşlarıyla uçakta çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Müller, mesajında "Haydi! İstanbul'a uçalım. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için bekliyor." ifadelerini kullandı.
Let's fly to Istanbul. 🛫@GalatasaraySK is waiting at @ChampionsLeague ⚽️ PACK MAS, @FCBayern ✌️#esmuellert #ucl #fcbayern #Galatasaray pic.twitter.com/c6M5kNB6xc— Thomas Müller (@esmuellert_) October 23, 2023