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Bayern Münih'te Thomas Müller'den Galatasaray mesajı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Bayern Münih'in İstanbul yolculuğu sırasında Thomas Müller'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 16:00
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Bayern Münih'te Thomas Müller'den Galatasaray mesajı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Alman devi Bayern Münih'i evinde konuk edecek.

Alman ekibinin kafilesi, havayoluyla İstanbul'a doğru yola çıktı.

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Bavyera ekibinin tecrübeli futbolcusu Thomas Müller, takım arkadaşlarıyla uçakta çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Müller, mesajında "Haydi! İstanbul'a uçalım. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için bekliyor." ifadelerini kullandı.

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