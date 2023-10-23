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Galatasaray Bayern Münih maçında ilki kovalayacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Okan Buruk'un öğrencileri bavyera ekibini yenip Türkiye tarihine geçmek için sahaya çıkacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 16:44
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Galatasaray Bayern Münih maçında ilki kovalayacak!

Galatasaray ile Bayern Münih bu müsabakayla beraber 51 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Bayern Münih maçında ilki kovalayacak!

BAYERN TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ

Alman devi Bayern Münih, Avrupa kupalarında türk takımlarıyla karşı karşıya geldiği hiç bir mücadelede yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray Bayern Münih maçında ilki kovalayacak!

Sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarında evinde Alman ekiplerine karşı 2 maçtan zaferle ayrıldı.

Galatasaray Bayern Münih maçında ilki kovalayacak!

Galatasaray, yarınki Bayern Münih maçında bir ilki gerçekleştirmek için sahada olacak.

Galatasaray Bayern Münih maçında ilki kovalayacak!

Sarı-kırmızılı ekip Bayern Münih'i mağlup etmesi halinde Alman ekibini yenen ilk türk takımı olacak.

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