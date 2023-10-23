Galatasaray Bayern Münih maçında ilki kovalayacak!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmada gülen taraf oldu.
Derbilerin golcü ismi Mauro Icardi ise attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmada gülen taraf oldu.
Derbilerin golcü ismi Mauro Icardi ise attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
Beşiktaş derbisinde elde edilen zaferin ardından Cimbom'da tüm gözler yarın oynanacak Bayern Münih maçına çevrilmiş durumda.
Galatasaray yarın akşam evinde Bundesliga ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, bavyera ekibiyle tarihinde 2. kez eşleşti.
Galatasaray ile Bayern Münih bu müsabakayla beraber 51 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında karşı karşıya gelecek.
BAYERN TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ
Alman devi Bayern Münih, Avrupa kupalarında türk takımlarıyla karşı karşıya geldiği hiç bir mücadelede yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, yarınki Bayern Münih maçında bir ilki gerçekleştirmek için sahada olacak.
Sarı-kırmızılı ekip Bayern Münih'i mağlup etmesi halinde Alman ekibini yenen ilk türk takımı olacak.