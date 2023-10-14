Hedef 3'te 3

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray kritik bir haftaya giriyor. Hem ligde, hem de Avrupa'da önemli randevulara çıkacak. Aslan 1 hafta içinde önce derbi oynayacak. Ardından Devler Ligi karşılaşmasında boy gösterecek. Sonra da zorlu bir deplasmana gidecek. Burada Okan Buruk ve kurmaylarına da büyük iş düşüyor. Zorlu fikstürde rakip analizlerini hazırlayan İsmail Garcia Gomez sunumunu yapacak. Buruk başta İrfan Saraloğlu olmak üzere ekibini toplayarak 3 maçlık programını hazırlayacak. Milli ara sonrasında sarı-kırmızılıların ilk rakibi Beşiktaş olacak. Cimbom'un hedefi, derbide Kartal'ı mağlup ederek galibiyet serisini devam ettirmek.

BAYERN'İN SERİSİNİ BİTİRECEK

Galatasaray'ın bu hafta ikinci maçı Bayern Münih ile olacak. Alman devi, Şampiyonlar Ligi gruplarında son 36 maçında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, Manchester United deplasmanında galip geldikten sonra Panzerleri de devirerek bir destan daha yazmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı camia da İngiltere'de tarih yazan öğrencilerinden tekrarını Rams Park'ta bekliyor. Cimbom'un zorlu haftasında son rakibi Çaykur Rizespor olacak. Sarı-kırmızılılar ligin dişli temsilcisiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Okan Buruk ve öğrencileri 3'te 3 yaparak camiayı sevindirmek istiyor.