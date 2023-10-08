GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi...

Galatasaray'da her sezon üzerine koyan oyuncunun adı Kerem Aktürkoğlu. Fatih Terim döneminde bulduğu şansı iyi kullanan hücum oyuncusu şu sıralarda Avrupa kulüplerinin dikkatini daha çok çeker oldu.
Galatasaray'da her sezon üzerine koyan oyuncunun adı Kerem Aktürkoğlu. Fatih Terim döneminde bulduğu şansı iyi kullanan hücum oyuncusu şu sıralarda Avrupa kulüplerinin dikkatini daha çok çeker oldu.
Özellikle Manchester United karşısındaki oyunu beğenilen Kerem için bir kulüp daha devreye girdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın yıldız futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.
BOWEN'IN YERİNE KEREM!
Türkiye Gazetesi'nin İngiliz basınından derlediği habere göre, Salah'ın kış transfer döneminde Suudi Arabistan'a transferine kesin gözüyle bakılıyor.
Cazip teklif karşısında Liverpool'un hayır diyemeyeceği belirtilirken yerine ise West Ham'dan Jarred Bowen'in alınacağı ifade edildi.
İngilizlere göre West Ham da Bowen'in boşluğunu Kerem ile doldurmayı planlıyor.
Kerem'in adı sadece Ada kulüpleriyle değil İtalya ve İspanyol ekipleriyle de anılıyordu.
Yönetim, Şampiyonlar Ligi vitrinini düşünerek milli futbolcuyu elinde tutmuştu.
Devre arası transfer gerçekleşmezse sezon sonu ayrılık kesin gibi.
Sarı kırmızılı takımda yönetimin yıllık ücretinde iyileştirme yaparak yeni sözleşme yapmayı düşündüğü Kerem Aktürkoğlu'nun mukavelesi 2026'da bitiyor.