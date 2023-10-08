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GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Performansını her geçen hafta artıran Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın bu sezonki en önemli isimleri arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United galibiyetinde de kritik rol oynayan yıldız hücum oyuncusu, Avrupa ekiplerinin gözdesi konumunda bulunuyor. Birçok takımın radarında bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 12:55
GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi...

Galatasaray'da her sezon üzerine koyan oyuncunun adı Kerem Aktürkoğlu. Fatih Terim döneminde bulduğu şansı iyi kullanan hücum oyuncusu şu sıralarda Avrupa kulüplerinin dikkatini daha çok çeker oldu.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi...

Özellikle Manchester United karşısındaki oyunu beğenilen Kerem için bir kulüp daha devreye girdi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın yıldız futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi...

BOWEN'IN YERİNE KEREM!
Türkiye Gazetesi'nin İngiliz basınından derlediği habere göre, Salah'ın kış transfer döneminde Suudi Arabistan'a transferine kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi...

Cazip teklif karşısında Liverpool'un hayır diyemeyeceği belirtilirken yerine ise West Ham'dan Jarred Bowen'in alınacağı ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi...

İngilizlere göre West Ham da Bowen'in boşluğunu Kerem ile doldurmayı planlıyor.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi...

Kerem'in adı sadece Ada kulüpleriyle değil İtalya ve İspanyol ekipleriyle de anılıyordu.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi...

Yönetim, Şampiyonlar Ligi vitrinini düşünerek milli futbolcuyu elinde tutmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Yeni adresi...

Devre arası transfer gerçekleşmezse sezon sonu ayrılık kesin gibi.

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