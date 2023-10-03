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UEFA Gençlik Ligi | Manchester United U19 3-0 Galatasaray U19 | MAÇ SONUCU

Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'ndeki 2. maçında Manchester United U19 takımına 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından grupta son sırada yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 18:14
UEFA Gençlik Ligi | Manchester United U19 3-0 Galatasaray U19 | MAÇ SONUCU

UEFA Gençlik Ligi A Grubu ikinci karşılaşmasında Galatasaray U19 takımı, Manchester United U19 ile karşı karşıya geldi.

İngiliz ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

ManU'nun golleri 66 ve 86. dakikalarda Omori Forson, 75. dakikada Ethan Williams kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki ikinci karşılaşmasından da mağlup ayrılarak sıfır puanla grubun son sırasında kaldı. Manchester United 3 puana yükseldi.

Grubun bir sonraki hafta maçlarında Galatasaray U19, Bayern Münih U19 takımını ağırlayacak. Manchester ekibi ise Kopenhag deplasmanına gidecek.

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