Galatasaray İngiltere'ye gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, salı günü TSİ 22.00'de Old Trafford'da İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu müsabaka için 16.30'da İstanbul Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla İngiltere'ye gitti.

Son taktik idmanını bugün öğle saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 21.45'te Old Trafford'da basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Galatasaray'ın, Manchester United maçı kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliviera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu."