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Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, İstanbulspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 08:45
Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - SAYFALARCA YAZSAM YETMEZ

Futbol ciddi bir iştir, laubaliliği kaldırmaz. Hele fizik gücün yoksa hiç olmaz. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag, Galatasaray'dan çok daha fazla koşmuş. Yarım saat 10 kişi oynamasına rağmen. Eğer iyi takımsan, iyi futbolcuysan çok koştuğunda bu belli olur. İyi takımsın koşmayacaksın, karşındaki takımın gücü belli, teknik adamı bir gün önce ayrılmış ve sen onunla dalga geçmeye kalkıyorsun ve sonra da bu durumlara düşüyorsun. Böyle maçı alsan ne olur, almasan ne olur.

Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Dün akşamki olayda rejideki arkadaş müthiş bir iş yaptı, pozisyon kaçar kaçmaz Okan Buruk'u gösterdi. Sayfalarca anlatsan ve yazsan, Buruk'un o halini anlatamazsın ancak görürsün. Çok sinirlendi ama bir şey yapamadı. Bu şunu gösteriyor, Galatasaray takımında bir otorite noksanlığı var.

Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Takım yapılan harcamaya göre, alınan isimlere göre iyi futbol oynanmıyor. Okan, "Seyirci mutlu" filan dese de hikaye. Ben bu yazıyı yazarken dakika 86… Düşünebiliyor musunuz İstanbulspor'un atacağı golle skor 1-1'e gelse ne olur? Türkiye'de futbol neresinden bakarsan bak bir tuhaf. Hani takımlarımızın şekli belli peki sahaların zeminleri. TFF Başkanı diyor ki; 'Statların zemini kulüplere ait.' Tamam da Olimpiyat Stadı'nın zemini kime ait, bir açıklama yaparlar mı?

Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Büyük ihtimalle sahada boya var. Düşen futbolcu boyalı kalktı. İnşallah öyle bir şey yoktur. Hakemde fazla bir şey yok. Galatasaray futbol oynamıyor, İstanbul'un da eti belli budu belli. Yine aynı terane olacak, milli maç arasında toparlanacaklar. Sonra devre arasında... Bu böyle sürüp gidecek.

Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ – CİDDİYET VE SAYGI

Galatasaray'ın zorlu sezonlardaki en önemli motivasyonu olan sözcük, Ali Sami Yen Kapalı tribününün unutulmaz bir pankartıyla doğdu;
"KONSANTRASYON!" Dünkü maçta bunun yanında iki taneye daha ihtiyaç vardı; "Rakibe saygı" ve "Ciddiyet"...Sadece ilk yarının sonunda Kerem - İcardi ikilisinin denediği(!) penaltı nedeniyle böyle konuşmuyorum.

Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Aynı ikili, takip eden pozisyonda skoru 1-0'a getirmese bugün neler konuşulacaktı kim bilir? Maçın genelinde, Tete, Torreira, Kaan ve Boey gibi birkaç futbolcusu dışında rakibi küçümseyen, oyun disiplini ve izandan uzak bir takım(!) izledik.
İstanbulspor, pek çoğumuza göre ligin en zayıf takımı. Bu da yetmezmiş gibi kısıtlı imkanlarıyla iyi iş çıkarmış hocasıyla yollarını ayırmış bir kulüp.

Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Cimbom'un, topla oynamada ezici üstünlük kurduğu rakibine verdiği çok ciddi pozisyonlardan biri gol olsa bir çuval incir berbat olacaktı.
Bu koşulda buna sebebiyet vermiş olacak Kerem ve İcardi'nin, üç puanı getirmiş olmaları pek çok şeyi halı altına süpürecek kuşkusuz. Peki ya o gol olmasaydı?

Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Dün akşamki maçtan çıkartılacak çok ders var. "Doğru yolda" dediğim Galatasaray için erken umutlanmışım. Bu hafif çıkışlı, bol inişli grafik üç-dört hafta daha sürerse ağır bedeller ödenebilir.
Okan Hoca ve Galatasaray daha çok çalışmalı. Mevcut zihniyet ve performansla İstanbul'da, zayıf bir takımı yenerken bile soğuk terler döken bir oyuncu grubunun teknik heyeti takkeyi önüne koymalı.

Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Keşke biri maçtan önce G.Saray'a "beyaz forma giymeyin" deseymiş. Forma maç bittiğinde İrlanda milli takım forması gibiydi. İcardi'nin havalı saçlarından sonra İstanbul'un çeşitli semtlerinde platin saçlı dayılar, çocuklar görmeye alışmıştık.
Torreira'nın yeşil saçları da sokaklarda moda olursa bunun bedelini kim ödeyecek?

Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – FANTEZİ PENALTI

Kerem ile İcardi'nin "Kerem sen at. Yok İcardi golü gel sen at" şeklindeki fantezileri sonucunda kaçan ikram penaltısı iki kankanın kalitelerine yakışmadı.
Okan Buruk'un yüzünden düşen bin parçaydı ve bence öfkesini içine akıttı. Futbolda laubaliliğe yer yok. Ayrıca penaltıda yapılan fantezi rakip oyunculara da saygısızlık anlamına gelir.

Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Eğer Galatasaray skor olarak çok farklı önde olsa "Fantezi penaltı" su kaldırabilir. İstanbulspor güç olarak Galatasaray'a kafa tutacak halde değildi. Boey, Tete, Mertens üçlüsü sağ kanatta hücum anlamında pas birlikteliği kurdu ama etkili ataklar olmadı.
İki net pozisyonu gol yapamayan Mertens'in bir şutunda top üst direkte patladı. Boey'in bindirmelerine Tete zaman zaman pas kalitesiyle destek vermeye çalıştı.

Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Kanatlardan yapılan ortalar bence İcardi'ye göre yapılmıyor.
İcardi gol için yeterli beslenemiyor.
Boş kaleye penaltıyı kötü bir vuruşla kaçıran İcardi'nin attığı gol ise vuruş kalitesinin belgesiydi.
Galatasaray kazandı ama oyun olarak ritmini yakalayamadı.

Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Lucas, Oliveria, Mertens üçlüsünün uyumunu Lucas, Kerem Demirbay, Tete üçlüsünü henüz yakalayamadı. Futbolcuların birlikte oynama konusunda acemilik yaşıyor.
Boey müthiş oynuyor, Lucas savaşıyor. Kerem ile İcardi beraber oynamaya özen gösteriyor.
Zaha ise çok etkisiz. Angelino şaşırtmaya devam ediyor. İspanyol sol bekin henüz beklenen ortalarını ve sert şutlarını göremedik.
Bakambu'nun görüntüsü Seferovic'e benziyor. Ayrıca Bakambu'nun Barış Alper Yılmaz atak yaparken rakip oyuncuya faul yapması akıl tutulmasıydı.

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