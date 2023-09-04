TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
Sarı kırmızılılar UEFA listesinin teslimi için son gün olması sebebiyle transferde büyük bir hareketlilik yaşıyor.
Cimbom'un transferdeki en önemli gündem maddesi ise orta saha.
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
Sarı kırmızılılar UEFA listesinin teslimi için son gün olması sebebiyle transferde büyük bir hareketlilik yaşıyor.
Cimbom'un transferdeki en önemli gündem maddesi ise orta saha.
Yönetim orta sahaya takviye yapmak için yoğun bir mesai içindeydi.
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Lazio forması giyen Matias Vecino ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Galatasaray'ın, Uruguaylı yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Ayrıca 32 yaşındaki futbolcunun bugün resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Ancak sarı kırmızılı taraftarlar, Vecino transferine özellikle sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
Taraftarların büyük çoğunluğu, Vecino'nun transferinin iptal olması gerektiğini savundu.
Öte yandan Vecino transferine dair flaş bir gelişme daha yaşandı.
Lazio Kulübü, Galatasaray'a transfer olacağı ifade edilen Vecino hakkında bir açıklama yaptı.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.
İşte detaylar...
"ORTADA BİR ANLAŞMA YOK!"
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Cittaceleste'den derlediği habere göre Lazio, Uruguaylı futbolcunun Galatasaray'a satışına ilişkin bir durum olmadığını duyurdu.
İtalyan temsilcisinin, Galatasaray ile yapılan bir anlaşmanın olmadığını açıkladığı ifade edildi.
Tecrübeli futbolcu geçen sezon Lazio'da 44 maça çıkmıştı.
Vecino bu karşılaşmalarda 4 gol attı.
Ayrıca 1 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Vecino'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.
Vecino kariyerinde Inter, Fiorentina, Empoli, Cagliari, Nacional ve Central gibi takımlarda da forma giymişti.
Ülke milli takımında da 67 mücadeleye çıkan Vecino, 5 gol attı.