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TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Son dakika spor haberi: Orta saha arayışlarına son sürat devam eden Galatasaray'da Matias Vecino ismi ön plana çıktı. Sarı-kırmızılıların Lazio'da forma giyen Uruguaylı futbolcunun transferinde anlaşma sağladığı iddia edilmişti. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürülen 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun kulübü Lazio, transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 10:07
TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Sarı kırmızılılar UEFA listesinin teslimi için son gün olması sebebiyle transferde büyük bir hareketlilik yaşıyor.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Cimbom'un transferdeki en önemli gündem maddesi ise orta saha.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Yönetim orta sahaya takviye yapmak için yoğun bir mesai içindeydi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Lazio forması giyen Matias Vecino ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'ın, Uruguaylı yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Ayrıca 32 yaşındaki futbolcunun bugün resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geleceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Ancak sarı kırmızılı taraftarlar, Vecino transferine özellikle sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Taraftarların büyük çoğunluğu, Vecino'nun transferinin iptal olması gerektiğini savundu.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Öte yandan Vecino transferine dair flaş bir gelişme daha yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Lazio Kulübü, Galatasaray'a transfer olacağı ifade edilen Vecino hakkında bir açıklama yaptı.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

"ORTADA BİR ANLAŞMA YOK!"
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Cittaceleste'den derlediği habere göre Lazio, Uruguaylı futbolcunun Galatasaray'a satışına ilişkin bir durum olmadığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

İtalyan temsilcisinin, Galatasaray ile yapılan bir anlaşmanın olmadığını açıkladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Tecrübeli futbolcu geçen sezon Lazio'da 44 maça çıkmıştı.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Vecino bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Ayrıca 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Vecino'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Vecino kariyerinde Inter, Fiorentina, Empoli, Cagliari, Nacional ve Central gibi takımlarda da forma giymişti.

TRANSFER HABERİ: Lazio'dan flaş Vecino açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Ülke milli takımında da 67 mücadeleye çıkan Vecino, 5 gol attı.

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