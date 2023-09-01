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Bu Viking’i yıkıp geçeriz

Danimarka kulübü, kolay lokma. 60 milyon euro’luk değeri olan takımın en tehlikeli ismi Elyounoussi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 06:50
Bu Viking’i yıkıp geçeriz

Danimarka ekibi, Galasataray için en kolay lokma. 60 milyon euro kadro değerine sahip olan Kopenhag'ın en tehlikeli ismi sol kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi... Ülkesinde 15 şampiyonluğu bulunan Kopenhag, maçlarını 38 bin kapasiteli Parken Stadı'nda oynuyor. 6 haftası oynanan Danimarka Ligi'nde 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2. sırada.

HOCASI: NEESTRUP

Kopenghag Teknik Direktörü Jacob Neestrup hocalıkta daha çiçeği burnunda bir isim. 35 yaşında olan Danimarkalı futbol adamı, Kopanhag'ın alt yapısında futbola başladı. Ön libero olarak görev yaptı. Kısa bir futbolculuk kariyeri sonrası kulübün teknik ekibinde yer aldı.

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