Linnes rakip olacak

Molde'de Galatasaray'ın eski oyuncusu Martin Linnes de yer alıyor. Ocak 2016'da Molde'den Galatasaray'a transfer olan Linnes, 5.5 sezon sarı-kırmızılı takımda top koşturdu. İstanbul'da ikişer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Norveçli futbolcu, 2021 yılında taraftarda güzel izler bırakarak Molde'ye döndü. Molde'ye play-off turunu getiren isim olan Linnes'in ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Molde'deGalatasaray'ın eski oyuncusu Martin Linnes de yer alıyor. Ocak 2016'da Molde'den Galatasaray'a transfer olan Linnes, 5.5 sezon sarı-kırmızılı takımda top koşturdu. İstanbul'da ikişer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Norveçli futbolcu, 2021 yılında taraftarda güzel izler bırakarak Molde'ye döndü. Molde'ye play-off turunu getiren isim olan Linnes'in ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.