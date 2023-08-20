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Galatasaray'ın transferi Hakim Ziyech kulübün 3. Faslı futbolcusu oldu!

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, sarı kırmızılı kulübün 3. Faslı futbolcusu oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 11:27
Galatasaray'ın transferi Hakim Ziyech kulübün 3. Faslı futbolcusu oldu!

Galatasaray'ın, İngiltere'nin Chelsea takımından kadrosuna kattığı yıldız futbolu Hakim Ziyech sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki üçüncü Faslı oyuncu oldu.

Galatasaray'da eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan daha önce Faslı 2 futbolcu forma giydi.

Nordin Amrabat ve Younes Belhanda'nın top koşturduğu sarı-kırmızılılarda Ziyech, 3. Faslı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

195. yabancı futbolcu

Ziyech, Galatasaray'ın renklerine kattığı 195. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 195 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya, Kosova ve Kanada'dan oyuncular aldı.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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