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Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Süper Lig devlerinden Galatasaray gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Cimbom son olarak ise o yıldızı da kadrosuna katarak taraftarlarını coşturmak istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 06:50
Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Sarı kırmızılılar transfer döneminde iddialı hamleler yaparak gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmişti.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Cimbom flaş hamlelerine yine devam edecek.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Bu doğrultuda Aslan'ın transfer gündemine dair bomba bir iddia geldi.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

İşte ayrıntılar...

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray bir süper yıldızı daha bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Sarı-kırmızılı camiada, "Zaha'yı gölgede bırakacak bir yıldız daha transfer edilecek" iddiası büyük heyecan uyandırmıştı.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Bu futbolcunun kim olduğu ise ortaya çıktı.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ismin Antonio Griezmann olduğu ileri sürüldü.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Atletico Madrid'de forma giyen Fransız forvet için Erden Timur'un bir süredir çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Bu transfer pek kolay görünmese de Timur'un tüm şartları zorladığı belirtildi.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Ayrıca 32 yaşındaki Griezmann'la Marsilya'nın ilgilenmeye başlaması da Cimbom'un işini zorlaştırıyor.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Griezmann geçen sezon Atletico'da 48 maça çıktı.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 19 asistle oynadı.

Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Griezmann'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.

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