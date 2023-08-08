Asrın transferi geliyor! Galatasaray'dan taraftarı coşturacak isim

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar transfer döneminde iddialı hamleler yaparak gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmişti.
Cimbom flaş hamlelerine yine devam edecek.
Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar transfer döneminde iddialı hamleler yaparak gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmişti.
Cimbom flaş hamlelerine yine devam edecek.
Bu doğrultuda Aslan'ın transfer gündemine dair bomba bir iddia geldi.
İşte ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray bir süper yıldızı daha bünyesine katmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı camiada, "Zaha'yı gölgede bırakacak bir yıldız daha transfer edilecek" iddiası büyük heyecan uyandırmıştı.
Bu futbolcunun kim olduğu ise ortaya çıktı.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ismin Antonio Griezmann olduğu ileri sürüldü.
Atletico Madrid'de forma giyen Fransız forvet için Erden Timur'un bir süredir çalışma yürüttüğü kaydedildi.
Bu transfer pek kolay görünmese de Timur'un tüm şartları zorladığı belirtildi.
Griezmann geçen sezon Atletico'da 48 maça çıktı.
Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 19 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Griezmann'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.