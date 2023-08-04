Adım adım Devler Ligi'ne

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. Rams Park'ta 41 bin 505 taraftarının önünde oynanan maçı Dries Mertens'in 31. dakikada attığı muhteşem golüyle kazanan sarı-kırmızılı takım, 3 ön eleme turuna adını yazdırdı ve yeni rakibi de Slovenya'dan Olimpija Ljubljana oldu. Bu sezon Mauro İcardi, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Bakumbu, Angelino gibi önemli isimleri kadrosuna koyan Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırmak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

KOLAY RAKİPLER BEKLİYOR

Devler sahnesine açılan kapı öncesi play-off turu var ve Galatasaray'ı orada da çok zorlamayacak rakipler bekliyor. Temsilcimiz, 3. Turu geçerse Antwerp ve Rakow-Aris Limassol, Molde-Klaksvik, Slovan Bratislava-Maccabi Haifa eşleşmelerinden çıkacak bir takımla karşılaşacak. Kura Çekimi 7 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. Teknik direktör Okan Buruk, Zalgiris maçı sonrasında, eksikler nedeniyle tam kadroya sahaya çıkamadıklarını ifade ederken, "Hedefimiz bir sonraki tur. Daha çok hazır olacağız ve daha çok oyuncu ile oynayacağız. Kadromuza alacağımız oyuncular var" diyerek iddialı konuştu.

7 HİSSEYİ CEBİNE KOYACAK

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplara katılacak takımlar ayrıca son 5 yıllık performansa göre hisse bedeli alacak. Bir hissenin bedeli 1.137 milyon euro... Galatasaray, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak. Bunun karşılığı da 7 milyon 959 bin euro...

İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

G.Saray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 8 Ağustos Salı günü deplasmanda Olimpija Ljubljana ile oynayacağı karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg yardımcılıklarını Mehmet Culum ve Niklas Nyberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.

LJUBLJANA ASLAN'IN DİŞİNE GÖRE

* Olimpija Ljubljana'nın 7 Slovenya şampiyonluğu, 8 de lig kupası bulunuyor.

* 14 yabancı oyuncusu bulunuyor ve yaş ortalaması 23.1... Maçlarını 16 bin kapasiteli Stozice Stadı'nda oynuyor.

* Ludogorets'i 1-1 ve 2-1 biten iki maç sonunda eleyen Olimpija, Albert Riera ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

* Slovenya Kupası ile beraber çifte zaferle ligi kapayan Sloven ekibinde yeni sezonda teknik direktörlüğe Joao Henriques getirildi.

* En değerli oyuncusu 1.3 milyon euro ile kaptan Timi Max Elsnik ve Marcel Ratnik...

* Transfermarkt değeri 12.13 milyon euro...