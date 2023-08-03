TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini duyurdu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bayer Leverkusen'den renklerine bağladığı Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

"HAYALİMDİ"

Yıldız futbolcu transferine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Şu an çok mutluyum. Gurur verici bir durum. Küçüklüğümden beri hayalimdi burada olmak. Transfer zor oldu. Bayer Leverkusen sözleşmemi uzatmak istedi ama ben istemedim. Transfer için çok mücadele ettik ve çok şükür buradayım. Burada oynamak çok büyük bir şey. Hazırım!" ifadelerini kullandı.