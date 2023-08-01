Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Galatasaray Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi!

SON DAKİKA - Galatasaray Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, bir süredir peşinde olduğu Kerem Demirbay transferinde anlaşma sağladı. Transferde mutlu sona ulaşan Cimbom, Kerem Demirbay'ı KAP'a bildirdi. Galatasaray'ın yeni yıldızı Kerem Demirbay, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 21:47 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 22:48
SON DAKİKA - Galatasaray Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Kerem Demirbay transferini açıkladı. Yerli statüsü için hamlelerde bulunan sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç'in ardından kadrosuna bir takviye daha yaptı. Bayer Leverkusen'de forma giyen Kerem Demirbay transferinde mutlu sona ulaşıldı.

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

İSTANBUL'A GELDİ!

Galatasaray'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Kerem Demirbay, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK!

Kerem Demirbay, yerli statüsünde olacak. Yıldız futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak.

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 yılında Herten Almanya'da dünyaya gelmiştir. 183 cm boyundadır. Merkez Orta Saha olarak görev yapmaktadır. 2 kez Almanya Milli Takım forması giymiştir. Bayer Leverkusen forması giymektedir. Futbola Schalke 04 altyapısında başlamıştır. Dortmund, Hamburk Köln, Fortuna Düsseldort, Hoffenheim gibi ekiplerde oynamıştır. 394 maçta 66 gol 77 asist üretmiştir.

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