Haberler Galatasaray Galatasaray Avusturya kampındaki son sınavını Sturm Graz'a karşı verecek

Galatasaray Avusturya kampındaki son sınavını Sturm Graz'a karşı verecek

Yurt dışı hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray son hazırlık maçını Sturm Graz ile yapacak. Cimbom bu karşılaşmanın ardından Avusturya kampını tamamlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 15:11
Galatasaray Avusturya kampındaki son sınavını Sturm Graz'a karşı verecek

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki dördüncü ve son maçında yarın Avusturya temsilcilerinden Sturm Graz ile karşılaşacak.

Merkür Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçla Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında şu ana kadar 3 oynadı. Bu maçlarda Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'a da 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kaldı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Tadic sonrası bomba transfer! Tam 20 milyon Euro...
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden Özkan Uğur'un vefatından sonra bu kez "Tatile gidiyorum" dedi ortalık karıştı! "Haddinizi bilin..."
F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!
Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Angelino'dan Erden Timur ve şampiyonluk sözleri!
G.Saray'da sürpriz Berkan gelişmesi! Transferi...
Aşure günü ne zaman 2023?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Avusturya'daki son sınavına çıkıyor! G.Saray Avusturya'daki son sınavına çıkıyor! 15:11
Roma El Shaarawy ile sözleşme uzattı! Roma El Shaarawy ile sözleşme uzattı! 15:07
F.Bahçe Sedat Karabük ile anlaşma sağladı! F.Bahçe Sedat Karabük ile anlaşma sağladı! 14:58
Uğurcan Çakır'dan gençlere destek! Uğurcan Çakır'dan gençlere destek! 14:54
Gençlik ve Spor Bakanı Bak spor yatırımlarını inceledi Gençlik ve Spor Bakanı Bak spor yatırımlarını inceledi 14:46
İlkay Gündoğan Barcelona ile imzaladı! İlkay Gündoğan Barcelona ile imzaladı! 14:42
Daha Eski
G.Saray'da sürpriz Berkan gelişmesi! Transferi... G.Saray'da sürpriz Berkan gelişmesi! Transferi... 14:26
Salih Uçan bombası! Yeni takımı... Salih Uçan bombası! Yeni takımı... 14:23
F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi! F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi! 13:17
Djokovic'ten Alcaraz'a övgü! Djokovic'ten Alcaraz'a övgü! 12:30
Göztepe'de 2 ayrılık gerçekleşiyor! Göztepe'de 2 ayrılık gerçekleşiyor! 12:27
Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! 12:12