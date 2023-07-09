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Kamp başlıyor

Sarı-kırmızılılar kamp çalışmaları için Avusturya'nın Graz kentine gitti. Karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçen Cimbom, çalışmalarına bugün start verecek. Sarı-kırmızılı kafilede Taylan Antalyalı, Cicaldau ve Oğulcan Çağlayan yer almadı. Gençlerden Eren Aydın, Süleyman Luş, Emirhan Kayar ve Ali Yeşilyurt da kadroya giremedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Kamp başlıyor

Sarı-kırmızılılar kamp çalışmaları için Avusturya'nın Graz kentine gitti. Karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçen Cimbom, çalışmalarına bugün start verecek. Sarı-kırmızılı kafilede Taylan Antalyalı, Cicaldau ve Oğulcan Çağlayan yer almadı. Gençlerden Eren Aydın, Süleyman Luş, Emirhan Kayar ve Ali Yeşilyurt da kadroya giremedi.

Teknik direktör Okan Buruk, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman ve Efe Akman gibi gençleri ise Avusturya'ya götürdü. 18 Temmuz'a kadar Avusturya'da çalışacak G.Saray, üç hazırlık maçına çıkacak. Yarınki rakip Macar ekibi Kisvarda olacak. 14 Temmuz'da Austria Wien, 18 Temmuz'da ise Sturm Graz'la karşılaşacak.

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