GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
Cimbom ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.
Cimbom ilk yarısını 3-1 önde kapattığı karşılaşmayı 4-3 kaybetti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
Cimbom ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.
Cimbom ilk yarısını 3-1 önde kapattığı karşılaşmayı 4-3 kaybetti.
Sarı kırmızılıların golleri Emin Bayram, Berkan ve Kaan Ayhan kaydetti.
Maç sonu konuşan Okan Buruk transfer hakkında konuştu.
Buruk, "Hazırlık maçı bizim için bir ölçü. Devam etmeyeceğimiz oyuncularımız var. Burada çalışmalarına devam edecekler. Bunu yarın, öbür gün belirleyeceğiz.
Taraftar da muhteşemdi. Kendi stadımız gibi bir ambiyans yarattılar. Muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar bunlar olacak. Asıl bizim için önemli olan ilk yarıdaki oyundu. Bunu da daha uzun dakikalara yayacağız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Galatasaray'da kadroya katılacak isimler merakla bekleniyor.
Forvet transferi için ince eleyip sık dokuyan Aslan, bir süredir Fiorentina'lı Luka Jovic'i gündemde tutuyordu.
İtalyan medyasında da yankılanmaya başlayan bu flörtü Repubblica sitesi de sayfasına taşıdı.
Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki Sırp forvette ısrarcı olduğu ve görüşmelerin iyi gittiği yazılırken, Fiorentina Genel Menajeri Joe Barone'nin buna rağmen teklif almadıklarını söylediği kaydedildi.
2024'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Jovic'in Fiorentina'da kalmak istemediğinin altı çizildi.
G.Saray, Jovic ile anlaşma sağlayabilirse oyuncudan kulübünü ikna etme konusunda yardım görebilir.
Repubblica: Jovic'in marka direktörü olan ünlü menajer Fali Ramadani, oyuncuyu G.Saray'a götürmek amacında.
Luka Jovic, geçen sezon Fiorentina'da istikrarlı bir performans gösterdi.
Toplamda 50 maçta 2 bin 386 dakika oynayan 25 yaşındaki forvet, 13 kez gol sevinci yaşamayı başardı.
2019'da 62 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer olan Jovic, ardından Frankfurt ve Fiorentina'da görev yaptı.