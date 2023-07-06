GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Taraftar da muhteşemdi. Kendi stadımız gibi bir ambiyans yarattılar. Muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar bunlar olacak. Asıl bizim için önemli olan ilk yarıdaki oyundu. Bunu da daha uzun dakikalara yayacağız." ifadelerini kullandı.