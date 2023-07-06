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GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadroya katmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Forvet hattına öncelik veren sarı kırmızılı kurmaylar Jovic'e Galatasaray forması giydirmek için ısrarcı. Sırp yıldızın menajeri transfer için harekete geçti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Cimbom ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Cimbom ilk yarısını 3-1 önde kapattığı karşılaşmayı 4-3 kaybetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Sarı kırmızılıların golleri Emin Bayram, Berkan ve Kaan Ayhan kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Maç sonu konuşan Okan Buruk transfer hakkında konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Buruk, "Hazırlık maçı bizim için bir ölçü. Devam etmeyeceğimiz oyuncularımız var. Burada çalışmalarına devam edecekler. Bunu yarın, öbür gün belirleyeceğiz.

GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Taraftar da muhteşemdi. Kendi stadımız gibi bir ambiyans yarattılar. Muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar bunlar olacak. Asıl bizim için önemli olan ilk yarıdaki oyundu. Bunu da daha uzun dakikalara yayacağız." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Öte yandan Galatasaray'da kadroya katılacak isimler merakla bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Forvet transferi için ince eleyip sık dokuyan Aslan, bir süredir Fiorentina'lı Luka Jovic'i gündemde tutuyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

İtalyan medyasında da yankılanmaya başlayan bu flörtü Repubblica sitesi de sayfasına taşıdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki Sırp forvette ısrarcı olduğu ve görüşmelerin iyi gittiği yazılırken, Fiorentina Genel Menajeri Joe Barone'nin buna rağmen teklif almadıklarını söylediği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Jovic transferinde sıcak temas! Menajeri harekete geçti

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Jovic'in Fiorentina'da kalmak istemediğinin altı çizildi.

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