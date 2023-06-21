TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
Sarı-kırmızılılar, organizasyona 2. ön eleme turundan dahil olacak.
Cimbom'un rakibinin belli olacağı kura çekimi gerçekleştirildi.
Aslan, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga'nın (Makedonya) galibi ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray, bu tarihe kadar transferlerini tamamlamak için kolları sıvadı.
Cimbom, performansı ile beğeni toplayan Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor.
30 yaşındaki golcü sarı-kırmızılı forma ile 24 maçta 22 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
19 milyon euroluk bonservis bedeli olan Arjantinli golcünün maliyeti, Galatasaraylı kurmayları zorluyor.
Cimbom, Tangocu'nun bonservisini alamazsa rotasını değiştirecek.
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in Güney Amerika basınından derlediği habere göre Aslan, Mauro Icardi'nin alternatifini buldu.
Galatasaray'ın ilgilendiği yeni isim Jhon Cordoba.
Kolombiyalı forvet, Devler Ligi'nde forma giymek istiyor.
Bu açıdan Galatasaray, Cordoba için doğru adres olabilir.
Rus ekibi Krasbodar'da forma giyen 30 yaşındaki isim istatistikleri ile dikkat çekti.
Tecrübeli santrfor bu sezon Krasnodar ile 37 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 21 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.
Cordoba'nın bonservis değeri ise 11 milyon euro olarak biliniyor.