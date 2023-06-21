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TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da golcü transferi için girişimler hızlandı. Mostafa Mohamed ve Gomis ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, hücum rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Önceliği Mauro Icardi'ye veren Cimbom'da farklı arayışlar da yapılıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, Kolombiyalı forvetin peşine düştü. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 19:39
TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

Cimbom, performansı ile beğeni toplayan Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

30 yaşındaki golcü sarı-kırmızılı forma ile 24 maçta 22 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

19 milyon euroluk bonservis bedeli olan Arjantinli golcünün maliyeti, Galatasaraylı kurmayları zorluyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

Cimbom, Tangocu'nun bonservisini alamazsa rotasını değiştirecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in Güney Amerika basınından derlediği habere göre Aslan, Mauro Icardi'nin alternatifini buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

Galatasaray'ın ilgilendiği yeni isim Jhon Cordoba.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

Kolombiyalı forvet, Devler Ligi'nde forma giymek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

Bu açıdan Galatasaray, Cordoba için doğru adres olabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

Rus ekibi Krasbodar'da forma giyen 30 yaşındaki isim istatistikleri ile dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

Tecrübeli santrfor bu sezon Krasnodar ile 37 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

Bu karşılaşmalarda 21 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray golcüsünü buldu! Kolombiyalı yıldız geliyor

Cordoba'nın bonservis değeri ise 11 milyon euro olarak biliniyor.

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