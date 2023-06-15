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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, transferde vites yükseltti. İngiliz ekibi Chelsea ile yakın temasta olan sarı-kırmızılılar, genç yıldıza gözünü dikti. İşte o isim ve detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 08:12
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer gündemi oldukça hareketli geçiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

Sarı-kırmızılılar öncelikli olarak forvet hattına takviye yapmak için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

Galatasaray'ın hedefindeki golcüler arasında Chelsea'den bir isim daha bulunuyor. Bu oyuncu, henüz 20 yaşında olan David Datro Fofana...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

Cimbom, Chelsea'nin ara transferde Molde'den aldığı Fildişi Sahilli santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 müsabakada görev alan Fofana, 5 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

Yıldız futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

DAVID DATRO FOFANA KİMDİR?

22 Aralık 2002 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Abidjan City FC altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

Ardından AFAD Djekanou, Molde ve Chelsea formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

İngiliz temsilcisi, genç yıldız adayı için Molde'ye 12 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

1.81 cm boyundaki Fofana, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

Yıldız adayı aynı zamanda sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

David Datro Fofana, Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2 maça çıktı ancak skor üretemedi.

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