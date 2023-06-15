GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Chelsea'nin genç yıldızını da istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer gündemi oldukça hareketli geçiyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer gündemi oldukça hareketli geçiyor.
Sarı-kırmızılılar öncelikli olarak forvet hattına takviye yapmak için harekete geçti.
Galatasaray'ın hedefindeki golcüler arasında Chelsea'den bir isim daha bulunuyor. Bu oyuncu, henüz 20 yaşında olan David Datro Fofana...
Cimbom, Chelsea'nin ara transferde Molde'den aldığı Fildişi Sahilli santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 16 müsabakada görev alan Fofana, 5 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı.
Yıldız futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
DAVID DATRO FOFANA KİMDİR?
22 Aralık 2002 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Abidjan City FC altyapısında başladı.
Ardından AFAD Djekanou, Molde ve Chelsea formaları giydi.
İngiliz temsilcisi, genç yıldız adayı için Molde'ye 12 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
1.81 cm boyundaki Fofana, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız adayı aynı zamanda sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.
David Datro Fofana, Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2 maça çıktı ancak skor üretemedi.
20 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...