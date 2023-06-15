TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

Geçen sezon defansın solunda sıkıntı yaşayan Galatasaray bu bölgedeki açığı kapatmak için çalışmalara başladı.
Geçen sezon defansın solunda sıkıntı yaşayan Galatasaray bu bölgedeki açığı kapatmak için çalışmalara başladı.
Sezona Patrick van Aanholt, Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş üçlüsüyle başlayan Cimbom, devre arasında Aanholt'u gönderip Sam Adekugbe'yi kiraladı.
Ayrıca defansın solunda Leo Dubois'de zaman zaman kullanıldı.
Gelinen noktada Galatasaray'ın elinde sadece Kazımcan kalırken transfer görüşmeleri de başladı.
Artık solda sıkıntı yaşamak istemeyen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 5 yıldız isim belirledi.
ANGELINO ÖNE ÇIKIYOR
Galatasaray'ın listesinde Tottenham'dan Sergio Reguilon, Leipzig'ten Angelino, Barcelona'dan Jordi Alba, Juventus'tan Alex Sandro, Manchester United'dan Alex Telles başı çekiyor.
Buruk'un en çok istediği isimse Angelino...
Galatasaray, Angelino transferi için Leipzig ile temaslara başlarken diğer isimlerle de aynı anda görüşmeler yapılacak.
Sarı-kırmızılılar, bu 5 isimden hangisi fiyat ve performans olarak en iyi olduğuna karar verirse onunla sözleşme imzalamaya çalışacak.
Ayrıca bu 5 ismin yüksek fiyat istemesi ihtimali için scout ekibinin yedek arayışları da devam ediyor.
1- SERGIO REGUILON
Tottenham'da bekleneni verememesinin ardından Atletico Madrid'e kiralandı.
26 yaşındaki İspanyol oyuncu Atletico'da 11 lig maçına çıkarken süre aldığı 303 dakikada gol katkısı veremedi.
2- JORDI ALBA
Barcelona'nın sembol isimlerinden biri olan 34 yaşındaki Jordi Alba, sözleşmesinin sona ermesi sonrası yeni maceralara atılmak için kulübünden ayrıldı.
Barça'da geçen sezon 30 maça çıkarken 2 gol atıp 6 asist yaptı.
3- ANGELINO
Sıradışı performansıyla parmak ısırtan Angelino, Leipzig'de yaşadığı sorunlar nedeniyle Hoffenheim'a kiralandı.
26 yaşındaki İspanyol, bu sezon 12 asist yaparak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.
4- ALEX SANDRO
8 yıllık Juventus macerası sonrası ayrılmak istiyor.
Brezilyalı yıldızın sezon içinde sözleşme uzatma opsiyonu aktif oldu. Ancak kalmaya sıcak bakmıyor. Sandro geçen sezon 37 maçta forma giyerek istikrarını korudu.
5- ALEX TELLES
Alex Telles, Manchester United'da forma şansını kaybedince Sevilla'ya kiralandı.
Premier Lig'de umduğunu bulamayan Sambacı, takımının Avrupa Ligi'ni kazanmasına önemli katkı sağladı.