Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

Son dakika spor haberi: Galatasaray, defansın soluna takviye için kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transfer listesini belirledi. Gündemine aldığı 5 yıldızla görüşmelerine başlayan Cimbom, mali şartlara bakıp bu isimlerden birisini kadroya katacak. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

Buruk'un en çok istediği isimse Angelino...

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

Galatasaray, Angelino transferi için Leipzig ile temaslara başlarken diğer isimlerle de aynı anda görüşmeler yapılacak.

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

Sarı-kırmızılılar, bu 5 isimden hangisi fiyat ve performans olarak en iyi olduğuna karar verirse onunla sözleşme imzalamaya çalışacak.

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

Ayrıca bu 5 ismin yüksek fiyat istemesi ihtimali için scout ekibinin yedek arayışları da devam ediyor.

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

1- SERGIO REGUILON

Tottenham'da bekleneni verememesinin ardından Atletico Madrid'e kiralandı.

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

26 yaşındaki İspanyol oyuncu Atletico'da 11 lig maçına çıkarken süre aldığı 303 dakikada gol katkısı veremedi.

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

2- JORDI ALBA

Barcelona'nın sembol isimlerinden biri olan 34 yaşındaki Jordi Alba, sözleşmesinin sona ermesi sonrası yeni maceralara atılmak için kulübünden ayrıldı.

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

Barça'da geçen sezon 30 maça çıkarken 2 gol atıp 6 asist yaptı.

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

3- ANGELINO

Sıradışı performansıyla parmak ısırtan Angelino, Leipzig'de yaşadığı sorunlar nedeniyle Hoffenheim'a kiralandı.

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

26 yaşındaki İspanyol, bu sezon 12 asist yaparak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

4- ALEX SANDRO

8 yıllık Juventus macerası sonrası ayrılmak istiyor.

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

Brezilyalı yıldızın sezon içinde sözleşme uzatma opsiyonu aktif oldu. Ancak kalmaya sıcak bakmıyor. Sandro geçen sezon 37 maçta forma giyerek istikrarını korudu.

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

5- ALEX TELLES

Alex Telles, Manchester United'da forma şansını kaybedince Sevilla'ya kiralandı.

Galatasaray'dan sol bek operasyonu! Listede 5 dünya yıldızı

Premier Lig'de umduğunu bulamayan Sambacı, takımının Avrupa Ligi'ni kazanmasına önemli katkı sağladı.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır için çıldırdılar! Galatasaray'ın da teklifi açıklandı...
Selin Türkmen gönlünü Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç’a kaptırdı! Çiçeği burnunda çift Göcek’te...
G.Saray'dan Icardi'ye çılgın teklif!
G.Saray'dan forvet hamlesi! Icardi'yle birlikte...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı Icardi sözleri! "Herkesi yanılttı"
Olay takas iddiası! Arda Güler ve Icardi...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Haziran)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı Icardi sözleri! "Herkesi yanılttı" Çarpıcı Icardi sözleri! "Herkesi yanılttı" 07:18
Fofana da listede Fofana da listede 06:24
Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! 01:16
Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! 01:13
Efeler bileti kaptı Efeler bileti kaptı 01:02
Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de 01:00
Daha Eski
Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! 00:23
Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! 00:23
Ümit Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor! Ümit Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor! 23:52
Beşiktaş'tan kombine bilet açıklaması! Beşiktaş'tan kombine bilet açıklaması! 23:48
F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... 23:32
Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 23:32