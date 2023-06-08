Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş sözler! "Fenerbahçe'yi yenmek..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu... İşte Buruk'un ifadelerinden öne çıkanlar:

"ŞAMPİYONLUĞUN BANA DENK GELMESİ..."

Uzun yıllar altyapı, A Takım, uzun yıllarda A Takım'da yaşadığım başarılar... Çok fazla kupa var. 7 tane şampiyonluk var içerisinde, UEFA Kupası, Süper Kupa var. Başarılar içerisinde bu ortama hazırlanan bir futbolcu oldum. Teknik direktörlük kariyerine başlayınca da aklınızda hep Galatasaray oluyor. Bunun bana nasip olması çok doğru bir zamanlama ile oldu. Yeni bir yönetim geldi, kafa olarak çok uyuştuk. Erden Bey, başkanımız, yönetim kurulumuz çok değerli insanlardan oluşuyor. Hep 'inşallah doğru zamanda olsun' derdim, oldu. Benim için çok büyük mutluluktu. Bekliyordum, ne zaman olacağını bilmiyordum.

"KUTLAMA ÖNCESİ F.BAHÇE'Yİ YENMEK İYİ OLDU"

Fenerbahçe'ye karşı iki maçı domine ettik. Çok farklı skorlar da çıkabilirdi. Kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek, sevinci iki katına çıkarttı.

"REKORLARI CAMİA OLARAK KIRDIK"

Birçok rekor kırdık, en etkileyici olanı 14 maçlık galibiyet serisi, 3 maç da Türkiye Kupası'nda vardı. Toplamda 17 maçlık seri, çok etkileyiciydi. Puan ortalaması ve galibiyet olarak da rekorları net bir şekilde kırdık. Rekorları kırmaya çalışmadık, hedefimiz şampiyonluktu. Bu hedefte maçları kazanınca rekorlar kırıldı. Teknik adam olarak benim ve bu futbolcuların ismi yazılacak belki ama camia olarak bu rekoru kırdık.

"BANA KOMİK GELİYOR"

Daha önce 'Okan Buruk hakemlerle ilgili konuşuyor, Jorge Jesus konuşmuyor' diyorlardı ama bu daha sonra değişti. Çok fazla lig görmüş bir adam değil. Avrupa'da hiçbir büyük ligde çalışmamış bir teknik adamın Türkiye'yi değerlendirmesi komik geliyor.

"SÖZLEŞME AYRINTILARINI KONUŞACAĞIZ"

Geçen sene görüşmeler sırasında sözleşme ile ilgili hiçbir şeye bakmadım. 1 yıllık opsiyon varmış, kulübümüz onu kullandı. Kulübümüz ile detaylarla ilgili konuşacağız.

"TEKRAR KADROMUZA KATMAK İSTİYORUZ"

Elimizdeki kadroyu koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Icardi, Rashica gibi kiralık oyuncuları tekrar kadromuza katmak istiyoruz. Avrupa kupaları için yapacağımız transferleri de kısa süre içerisinde bitirmek istiyoruz. Ön eleme maçlarına kadar kadromuzu oluşturmayı hedefliyoruz. (Felix, Aubameyang, Tielemans gibi oyuncuların adı geçiyor?) Katkı sağlayacak isimleri almak istiyoruz. Hem oyuncu olarak, hem camiayı heyecanlandıracak transferler düşünüyoruz.

"MOHAMED'İ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Icardi PSG'ye döndü, Gomis takımdan ayrıldı, Mostafa Mohamed'i bu süreçte değerlendirmek istiyoruz.

"G.SARAYLI ÇOCUKLAR İÇİN SEVİNÇLİYİM"

Ali Yiğit'le zor zamanlar geçirdik. Galatasaray seçimlerinde oyları tek tek takip ederek takımın başına geçmemi hayal etti. Takımla olan ilişkisi, tesisin içerisine enerji katması çok güzeldi. Cenk Ergün'ün, Gomis'in çocukları hep tesisteydi. Başta oğlum için sevinçliyim ama bütün Galatasaraylı çocuklar için sevinçliyim.