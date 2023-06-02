Galatasaray'a FIFA'dan kötü haber! İşte ödenecek tazminat

Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui'nin, Galatasaray'a karşı açtığı dava sonuçlandı. Sezon başında sözleşmesi feshedilen deneyimli oyuncu, 'haksız fesih' gerekçesiyle FIFA'nın yolunu tutmuştu.



GALATASARAY HAKSIZ BULUNDU!

FIFA dosyayı sonuca ulaştırdı ve Galatasaray'ı haksız buldu. Çıkan karara göre sarı kırmızılılar, Omar Elabdellaoui'ye 2 milyon 820 bin 923 euro ödeme yapacak.



Galatasaray 45 gün içinde tazminatı ödemezse transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir.

Sarı-kırmızılılarda 2 sezon top koşturan Omar Elabdellaoui, 20 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 asistlik katkı verdi.