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Metin Öztürk: Şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisine gelecek

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonluğun kazanılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'u ve oyuncuları kutlayan Öztürk "Şampiyonluk kupası F.Bahçe maçına gelecek" dedi. İşte Öztürk'ün açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 00:06
Metin Öztürk: Şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisine gelecek

Ankaragücü deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılarak Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'da İkinci Başkanı Metin Öztürk büyük zafer sonrası açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk: Şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisine gelecek

Teknik direktör Okan Buruk'u, oyuncuları kutlayan ve kendilerinden desteklerini bir an olsun eksik etmeyen sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Öztürk, şampiyonluk kupası ve Fenerbahçe derbisi hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Metin Öztürk: Şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisine gelecek

ŞAMPİYONLUK KUPASI FENERBAHÇE DERBİSİNE GELECEK

Metin Öztürk, kupanın Fenerbahçe maçına gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak "TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek" açıklaması yaptı.

Metin Öztürk: Şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisine gelecek

FENERBAHÇE ALKIŞLAR MI?

Fenerbahçe ile oynanacak derbide sarı lacivertli ekibin kendilerini alkışlayıp alkışlamayacağı hakkında yorum yapan Metin Öztürk "Fenerbahçe, bizim kardeşimiz... Alkışlarlar ya da alkışlamazlar... Bu onların bileceği iş" şeklinde konuştu.

Metin Öztürk: Şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisine gelecek

ICARDI KALACAK MI?

Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi'nin takımdaki geleceğiyle ilgili de konuşan Öztürk şunları söyledi:

"Çalışmalarımız o yönde, Erden Timur büyük bir çaba gösteriyor."

Metin Öztürk: Şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisine gelecek

ERDEN TİMUR'LA ARALARINDA SORUN VAR MI?

Metin Öztürk son zamanlarda ortaya atılan "Erden Timur'la aralarında sorun olduğu" iddialarına da netlik getirdi.

Öztürk, gündeme gelen olumsuz haberlerle ilgili olarak "Erden Timur yol arkadaşımız. Yönetim olarak beraber bu işleri yürüttük" dedi.

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