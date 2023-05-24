Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek savaşı! Hamari Traore bedavaya gelecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor.
Galatasaray, ezeli rakibinin 5 puan önünde yer alıyor.
Cimbom 36. haftada Ankaragücü'ne galip gelmesi durumunda 23. şampiyonluğunu ilan edecek.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor.
Galatasaray, ezeli rakibinin 5 puan önünde yer alıyor.
Cimbom 36. haftada Ankaragücü'ne galip gelmesi durumunda 23. şampiyonluğunu ilan edecek.
Fenerbahçe ise sarı kırmızılıların Başkent'te takılmasını bekleyecek.
Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1 puan bırakması durumunda Fenerbahçe 2 maçını da kazanacak ve rakibine son maçta ikili 3 veya 4 farklı galip gelmesi durumunda şampiyonluk yaşayacak.
Galatasaray'ın Ankaragücü'ne yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe kalan maçlarını kazanması şampiyonluğunu ilan etmesi için yeterli olacak.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya geldi.
Fransız basını Fenerbahçe ve Galatasaray içn flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin L'Equipe'ten derlediği habere göre, Rennes forması giyen 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hamari Traore için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi.
Tecrübeli savunma oyuncusunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor.
31 yaşındaki oyuncu 1 gol kaydetti 4 de asist yaptı.
Asıl mevkisi sağ bek olan oyuncu sağ önde ve sol bek bölgesinde görev yapabiliyor.
Transfermarkt'a göre Traore'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Mali Milli Takım formasını 32 defa terleten oyuncu 1 gol kaydetti.