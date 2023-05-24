Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek savaşı! Hamari Traore bedavaya gelecek

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek savaşı! Hamari Traore bedavaya gelecek

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya geldi. Rennes'te sözleşmesi sona erecek olan sağ bek yıldızın transferi için derbi yaşanacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE VE GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:42
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek savaşı! Hamari Traore bedavaya gelecek

Fenerbahçe ise sarı kırmızılıların Başkent'te takılmasını bekleyecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek savaşı! Hamari Traore bedavaya gelecek

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1 puan bırakması durumunda Fenerbahçe 2 maçını da kazanacak ve rakibine son maçta ikili 3 veya 4 farklı galip gelmesi durumunda şampiyonluk yaşayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek savaşı! Hamari Traore bedavaya gelecek

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe kalan maçlarını kazanması şampiyonluğunu ilan etmesi için yeterli olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek savaşı! Hamari Traore bedavaya gelecek

Tecrübeli savunma oyuncusunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek savaşı! Hamari Traore bedavaya gelecek

Malili sağ bek bu sezon Rennes formasıyla 34 maça çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek savaşı! Hamari Traore bedavaya gelecek

31 yaşındaki oyuncu 1 gol kaydetti 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek savaşı! Hamari Traore bedavaya gelecek

Asıl mevkisi sağ bek olan oyuncu sağ önde ve sol bek bölgesinde görev yapabiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek savaşı! Hamari Traore bedavaya gelecek

Transfermarkt'a göre Traore'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sağ bek savaşı! Hamari Traore bedavaya gelecek

Mali Milli Takım formasını 32 defa terleten oyuncu 1 gol kaydetti.

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