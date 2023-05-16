Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Galatasaray, golcü transferi için çalışmalarına hız verdi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Galatasaray, golcü transferi için çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.
Diğer yandan Icardi'ye alternatif bir golcü arayışı da devam ediyor.
Bafetimbi Gomis ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
Yönetim, golcü arayışlarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Kenyalı santrafor Michael Olunga, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi.
Takvim'in haberine göre; Al Duhail ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki santraforun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi.
Menajer, sarı-kırmızılı yönetime "İsterseniz masaya oturabiliriz" teklifinde bulundu.
Yönetim ise Olunga'nın menajerine bir dönüş yapmadı.
Olunga daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
Olunga bu sezon 26 maçta görev alırken 29 gol ve 4 asist üretti.
Toplamda 33 gole katkıda bulundu.
Olunga, Katar Ligi'nde bu sezon oynadığı her maçta fileleri havalandırmayı başardı.
22 lig maçında forma giyerken, 22 gol attı.
Golcü oyuncu son 4 haftada ise 8 kez fileleri havalandırdı.
Kariyerinde 219 maçta görev alan yıldız golcü 158 gol ve 27 asist yaptı.
Kaptanlığını yaptığı Kenya Milli Takımı ile 48 maça çıkarken, 21 kez fileleri havalandırdı.
Tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.
Olunga daha önce Djurgarden, Girona ve Kashiwa gibi takımların formasını giydi.
1.93 boyundaki Kenyalı golcü Olunga bitiriciliğinin yanı sıra güçlü fiziğiyle de dikkatleri çekiyor.