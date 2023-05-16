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Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Al Duhail'de forma giyen Michael Olunga, Galatasaray'a önerildi. Kenyalı santrforun menajerinin Galatasaray yönetimine mesaj gönderdiği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 08:35
Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Galatasaray, golcü transferi için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Diğer yandan Icardi'ye alternatif bir golcü arayışı da devam ediyor.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Bafetimbi Gomis ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Yönetim, golcü arayışlarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Kenyalı santrafor Michael Olunga, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Takvim'in haberine göre; Al Duhail ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki santraforun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Menajer, sarı-kırmızılı yönetime "İsterseniz masaya oturabiliriz" teklifinde bulundu.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Yönetim ise Olunga'nın menajerine bir dönüş yapmadı.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Olunga daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Olunga bu sezon 26 maçta görev alırken 29 gol ve 4 asist üretti.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Toplamda 33 gole katkıda bulundu.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Olunga, Katar Ligi'nde bu sezon oynadığı her maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

22 lig maçında forma giyerken, 22 gol attı.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Golcü oyuncu son 4 haftada ise 8 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Kariyerinde 219 maçta görev alan yıldız golcü 158 gol ve 27 asist yaptı.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Kaptanlığını yaptığı Kenya Milli Takımı ile 48 maça çıkarken, 21 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Kenyalı santrforun menajeri mesaj gönderdi

Tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

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