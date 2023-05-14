GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na dev zam! İşte yeni maaşı

BU SEZON 30 MİLYON TL ALACAK

Yeni sözleşmeye göre oyuncunun maaşı 3 katına çıkarken Kerem takımın en çok kazanan yerli oyuncusu oldu. Eski sözleşmesine göre bu sezon 9.5 milyon TL kazanacak Kerem'e astronomik bir zam yapıldı.