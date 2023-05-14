GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na dev zam! İşte yeni maaşı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.
KEREM'İN ESKİ MAAŞI
Eylül 2020'de Galatasaray'ın 24 Erzicanspor'dan bedelsiz transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, 4 yıllık sözleşme imzalamış ve sırasıyla 850.000 TL, 900.000 TL ve son iki sezonu için 950.000 TL'lik yıllık ücret kazanacaktı.
Fatih Terim döneminde muhteşem bir çıkışa imza atan, devam eden süreçte Domenec Torrent'le formasını bırakmayan Kerem'in yıllık ücreti 8 milyon TL'ye çıkarılmıştı. 2021 Aralık'ında toplam 45 milyon TL karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan yıldız oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.