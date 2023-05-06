Deprem için buluşuyorlar

Galatasaray ve Rumen futbolunun efsaneleri, depremden etkilenen vatandaşlara destek için bir araya geliyor. 2 Haziran'da Romanya'da Cluj Arena'da efsaneler dostluk maçına çıkacak. Biletleri satışa sunulan mücadelede Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Hagi ve Popescu gibi isimler forma giyecek. Yardım organizasyonundan elde edilecek tüm gelir ise deprem bölgesine gönderilecek.
Galatasarayve Rumen futbolunun efsaneleri, depremden etkilenen vatandaşlara destek için bir araya geliyor. 2 Haziran'da Romanya'da Cluj Arena'da efsaneler dostluk maçına çıkacak. Biletleri satışa sunulan mücadelede Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Hagi ve Popescu gibi isimler forma giyecek. Yardım organizasyonundan elde edilecek tüm gelir ise deprem bölgesine gönderilecek.