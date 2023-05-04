GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Süper Lig'de son 2 maçında 5 puan kaybederek zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle büyük yankı uyandırdı.
Süper Lig'de son 2 maçında 5 puan kaybederek zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle büyük yankı uyandırdı.
Sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak sezona iddialı bir kadroyla giriş yaptı.
Cimbom'un en çok ses getiren transferiyse Mauro Icardi oldu.
Galatasaray, PSG forması giyen yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yönetim, Icardi transferi için PSG'ye herhangi bir kiralama bedeli ödemezken, oyuncunun 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının sadece 750 bin Euro'sunu karşıladı.
30 yaşındaki yıldız, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk da yaptıkları açıklamalarda Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediklerini belirttiler.
Deneyimli golcü de geçtiğimiz haftalarda sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
TNT Sports Argentina'ya konuşan Icardi, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" ifadelerini kullandı.
Icardi'nin yeni sezonda Galatasaray forması giyip giymeyeceği merak konusu olurken, İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
PSG İLE ROMA ARASINDA ICARDI-IBANEZ TAKASI
Calciomercatoweb'de yer alan habere göre; PSG, Roma forması giyen Roger Ibanez'i gündemine aldı.
Haberde Fransız ekibinin, Ibanez'i kadrosuna katmak için Icardi'yi takasta kullanabileceği kaydedildi.
Öte yandan Roma'nın, Brezilyalı savunma oyuncusu için 30 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta forma giydi.
30 yaşındaki yıldız, 15 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Arjantinli dünya yıldızının güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.