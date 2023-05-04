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GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi'yi kadroda tutmak istiyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan yıldız golcüyle ilgili çok konuşulacak bir takas iddiası ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 13:47 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 13:49
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Süper Lig'de son 2 maçında 5 puan kaybederek zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle büyük yankı uyandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak sezona iddialı bir kadroyla giriş yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Cimbom'un en çok ses getiren transferiyse Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Galatasaray, PSG forması giyen yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Yönetim, Icardi transferi için PSG'ye herhangi bir kiralama bedeli ödemezken, oyuncunun 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının sadece 750 bin Euro'sunu karşıladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

30 yaşındaki yıldız, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk da yaptıkları açıklamalarda Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediklerini belirttiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Deneyimli golcü de geçtiğimiz haftalarda sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

TNT Sports Argentina'ya konuşan Icardi, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Icardi'nin yeni sezonda Galatasaray forması giyip giymeyeceği merak konusu olurken, İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

PSG İLE ROMA ARASINDA ICARDI-IBANEZ TAKASI

Calciomercatoweb'de yer alan habere göre; PSG, Roma forması giyen Roger Ibanez'i gündemine aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Haberde Fransız ekibinin, Ibanez'i kadrosuna katmak için Icardi'yi takasta kullanabileceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Öte yandan Roma'nın, Brezilyalı savunma oyuncusu için 30 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor

30 yaşındaki yıldız, 15 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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