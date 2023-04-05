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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Yönetimin sezon sonunda bonservisini almak istediği Arjantinli yıldızdan kötü haber geldi. İtalyan basını, Icardi'nin yarı maaşına transfer olacağı takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 12:21
Mert Kılıç
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de 27 hafta sonunda topladığı 63 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Cimbom'un en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Yönetim, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen yıldız golcüyü sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Transferiyle sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yaratan Icardi, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri karşıladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Bu sezon 15 gole doğrudan katkı sağlayan Arjantinli futbolcu, taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Yönetim, performansıyla gönüllerde taht kuran 30 yaşındaki forvetin bonservisini almak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz aylarda Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Özbek, "Icardi çok önemli bir futbolcu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Galatasaray için şu anda büyük emek veriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Taraftarımızın bu futbolcularla ilgili memnuniyetini görüyoruz. Biz de buna ilgisiz değiliz.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Galatasaray'ın olanakları çerçevesinde Galatasaray'da kalmaları için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanarak Icardi'yi takımda tutmak istediklerini belirtmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin bonservisini almak için girişimler sürerken, Arjantinli santrfordan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

İtalyan basını, Mauro Icardi'nin yeni takımını açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

ICARDI ROMA YOLCUSU

Calcionow.it'de yer alan habere göre; Roma, Icardi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Haberde İtalyan ekibinin Tammy Abraham'ı sattıktan sonra Icardi'yi transfer edeceğini ve listedeki bir numaralı adayın Arjantinli futbolcu olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

PSG'DEKİ MAAŞININ YARISINI ALACAK

Mauro Icardi'nin PSG'de aldığı maaşın yarısına Roma'ya transfer olabileceği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

30 yaşındaki forvet, 9 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

İşte o haber...

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