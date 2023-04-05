GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Icardi'nin yeni takımı belli oldu! Yarı maaşına gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de 27 hafta sonunda topladığı 63 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 27 hafta sonunda topladığı 63 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağladı.
Cimbom'un en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.
Yönetim, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen yıldız golcüyü sezon sonuna kadar kiraladı.
Transferiyle sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yaratan Icardi, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri karşıladı.
Bu sezon 15 gole doğrudan katkı sağlayan Arjantinli futbolcu, taraftarın sevgilisi oldu.
Yönetim, performansıyla gönüllerde taht kuran 30 yaşındaki forvetin bonservisini almak istiyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz aylarda Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Özbek, "Icardi çok önemli bir futbolcu.
Galatasaray için şu anda büyük emek veriyor.
Taraftarımızın bu futbolcularla ilgili memnuniyetini görüyoruz. Biz de buna ilgisiz değiliz.
Galatasaray'ın olanakları çerçevesinde Galatasaray'da kalmaları için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanarak Icardi'yi takımda tutmak istediklerini belirtmişti.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin bonservisini almak için girişimler sürerken, Arjantinli santrfordan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
İtalyan basını, Mauro Icardi'nin yeni takımını açıkladı.
ICARDI ROMA YOLCUSU
Calcionow.it'de yer alan habere göre; Roma, Icardi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Haberde İtalyan ekibinin Tammy Abraham'ı sattıktan sonra Icardi'yi transfer edeceğini ve listedeki bir numaralı adayın Arjantinli futbolcu olduğu belirtildi.
PSG'DEKİ MAAŞININ YARISINI ALACAK
Mauro Icardi'nin PSG'de aldığı maaşın yarısına Roma'ya transfer olabileceği vurgulandı.
Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.
30 yaşındaki forvet, 9 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.
İşte o haber...