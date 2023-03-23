Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılı ekip, haziran ayında yapacağı takviyeler için harekete geçti.
Cimbom ara transfer döneminde birçok isimle ilgilenmişti.
Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılı ekip, haziran ayında yapacağı takviyeler için harekete geçti.
Cimbom ara transfer döneminde birçok isimle ilgilenmişti.
Yönetim, ocak ayında kadrosuna katamadağı bazı futbolcular için sezon sonunda girişimde bulunma kararı aldı.
Bu oyunculardan birisi de İtalya Ligi takımlarından Inter forması giyen Roberto Gagliardini.
Galatasaray, 28 yaşındaki orta saha ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Ancak Aslan transfer defterini kapatmadı.
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre Inter forması giyen Gagliardini, geleceği hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu ve transfer sinyali verdi.
Gagliardini, transfer durumuyla ilgili olarak "Kariyerim boyunca üst düzey hocalarla çalıştım"
"Inter'e gelme nedenim ise çalışma disiplinim ve kültürümdü"
"Sezon sonunda kontratım bitiyor. Ancak bunu düşünmüyorum"
"Hala çok şey verebileceğimi hissediyorum, gerçekten kendimi göstermek istiyorum"
"Bu nedenle transfer kararımı haziran ayında vereceğim"
İTALYANLAR G.SARAY'I İŞARET EDİYOR!
Gagliardini'nin bu açıklamalarının ardından yıldız oyuncu için 5 takımın devrede olduğu yazıldı.
Bu kulüplerin ise Galatasaray, Torino, Lazio, Leicester ve Atalanta olduğu kaydedildi.
Ancak Gagliardini'nin yıllık 2.5 milyon Euro talep etmesinin bu takımları zorlayabileceğine dikkat çekildi.
Yine de bu kulüplerin transfer için en ciddi aday olduğu kaydedildi.
Roberto Gagliardini bu sezon Inter formasıyla 18 maça çıktı.
İtalyan oyuncu bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Gagliardini kariyerinde Atalanta, Cesena, Spezia ve Vicenza gibi takımlarda da forma giymişti.