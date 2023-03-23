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Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği isimlerden olan Roberto Gagliardini flaş açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 11:08
Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Sarı kırmızılı ekip, haziran ayında yapacağı takviyeler için harekete geçti.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Cimbom ara transfer döneminde birçok isimle ilgilenmişti.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Yönetim, ocak ayında kadrosuna katamadağı bazı futbolcular için sezon sonunda girişimde bulunma kararı aldı.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Bu oyunculardan birisi de İtalya Ligi takımlarından Inter forması giyen Roberto Gagliardini.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Galatasaray, 28 yaşındaki orta saha ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Ancak Aslan transfer defterini kapatmadı.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün aktardığı habere göre Inter forması giyen Gagliardini, geleceği hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu ve transfer sinyali verdi.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Gagliardini, transfer durumuyla ilgili olarak "Kariyerim boyunca üst düzey hocalarla çalıştım"

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

"Inter'e gelme nedenim ise çalışma disiplinim ve kültürümdü"

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

"Sezon sonunda kontratım bitiyor. Ancak bunu düşünmüyorum"

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

"Hala çok şey verebileceğimi hissediyorum, gerçekten kendimi göstermek istiyorum"

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

"Bu nedenle transfer kararımı haziran ayında vereceğim"

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

İTALYANLAR G.SARAY'I İŞARET EDİYOR!

Gagliardini'nin bu açıklamalarının ardından yıldız oyuncu için 5 takımın devrede olduğu yazıldı.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Bu kulüplerin ise Galatasaray, Torino, Lazio, Leicester ve Atalanta olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Ancak Gagliardini'nin yıllık 2.5 milyon Euro talep etmesinin bu takımları zorlayabileceğine dikkat çekildi.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Yine de bu kulüplerin transfer için en ciddi aday olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Roberto Gagliardini bu sezon Inter formasıyla 18 maça çıktı.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

İtalyan oyuncu bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray'ın gündemindeki Roberto Gagliardini'den transfer sözleri!

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Gagliardini kariyerinde Atalanta, Cesena, Spezia ve Vicenza gibi takımlarda da forma giymişti.

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