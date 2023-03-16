Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Teknik direktör Okan Buruk ile yeni bir başlangıç yapan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.
Teknik direktör Okan Buruk ile yeni bir başlangıç yapan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.
Sarı-kırmızılılar, sezon öncesi birçok yıldız ismi renklerine bağlarak sezona iddialı bir kadroyla girdi.
Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Dries Mertens oldu.
Galatasaray, 9 yıl Napoli forması giyen ve İtalyan ekibinin efsanelerinden biri olan deneyimli futbolcuyu transfer ederek dünya çapında ses getirdi.
Yönetim, 35 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sezon başında takıma katılan Mertens, sergilediği etkili futbolla taraftarın beğenisini kazandı.
Tecrübeli yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Galatasaray, yıldız oyuncusu Mertens'in 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor.
EŞİ FUTBOLU BIRAKMASINI İSTİYOR
Tecrübeli oyuncu da sözleşmesinin bir sene daha uzatılmasına sıcak bakarken, eşi Kat Kerkhofs'un Dries Mertens'in sezon sonunda emekli olmasını istediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, 35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun kısa süre içinde devreye sokulması adına çalışmalarını hızlandıracak.
OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un da Mertens'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu gelen bilgiler arasında.
TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ
Daha önce Mertens'in Çin'den çok önemli teklifler aldığı ancak Galatasaray'da mutlu olduğu için 'hayır' yanıtını verdiği belirtilmişti.
Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıktı.
Belçikalı futbolcu, 6 gol ve 3 asist üreretek 9 gole doğrudan katkı sağladı.
Belçika Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden olan başarılı oyuncu, 109 kez terlettiği milli formayla 21 kez gol sevinci yaşadı.
Dries Mertens'in güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon Euro.