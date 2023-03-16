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Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Dries Mertens ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunu geçiren Belçikalı yıldızla ilgili Galatasaraylı taraftarları üzen bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 13:06
Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Teknik direktör Okan Buruk ile yeni bir başlangıç yapan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Sarı-kırmızılılar, sezon öncesi birçok yıldız ismi renklerine bağlarak sezona iddialı bir kadroyla girdi.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Dries Mertens oldu.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Galatasaray, 9 yıl Napoli forması giyen ve İtalyan ekibinin efsanelerinden biri olan deneyimli futbolcuyu transfer ederek dünya çapında ses getirdi.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Yönetim, 35 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Sezon başında takıma katılan Mertens, sergilediği etkili futbolla taraftarın beğenisini kazandı.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Tecrübeli yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Galatasaray, yıldız oyuncusu Mertens'in 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

EŞİ FUTBOLU BIRAKMASINI İSTİYOR

Tecrübeli oyuncu da sözleşmesinin bir sene daha uzatılmasına sıcak bakarken, eşi Kat Kerkhofs'un Dries Mertens'in sezon sonunda emekli olmasını istediği öğrenildi.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Sarı-kırmızılılar, 35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun kısa süre içinde devreye sokulması adına çalışmalarını hızlandıracak.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un da Mertens'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu gelen bilgiler arasında.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

Daha önce Mertens'in Çin'den çok önemli teklifler aldığı ancak Galatasaray'da mutlu olduğu için 'hayır' yanıtını verdiği belirtilmişti.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıktı.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Belçikalı futbolcu, 6 gol ve 3 asist üreretek 9 gole doğrudan katkı sağladı.

Dries Mertens'ten Galatasaraylıları yıkan haber!

Belçika Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden olan başarılı oyuncu, 109 kez terlettiği milli formayla 21 kez gol sevinci yaşadı.

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