Mancini yardımcısını gönderdi

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi İtalya'da da geniş yankı uyandırmıştı. Bir dönem Cimbom'u da çalıştıran Gök Mavilerin Teknik Direktörü Roberto Mancini bir yardımcısını Galatasaray-Kasımpaşa maçında görevlendirdi. Zaniolo'yu izleyerek rapor tutacak.
NicoloZaniolo'nun Galatasaray'a transferi İtalya'da da geniş yankı uyandırmıştı. Bir dönem Cimbom'u da çalıştıran Gök Mavilerin Teknik Direktörü Roberto Mancini bir yardımcısını Galatasaray-Kasımpaşa maçında görevlendirdi. Zaniolo'yu izleyerek rapor tutacak.