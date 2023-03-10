TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Süper Lig'de 13 maçlık galibiyet serisi yakalan sarı kırmızılılar taraftarıyla buluşuyor.
Süper Lig'de 13 maçlık galibiyet serisi yakalan sarı kırmızılılar taraftarıyla buluşuyor.
Galatasaray 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Aslan üst üste maç kazanma rekoru için sahaya çıkacak.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle büyük ses getirdi.
Yeni sezon kadro çalışmalarını yapan yönetim kadrodan ayrılacak isimleri netleştiriyor.
Avrupa kupalarında başarı yakalayacak bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, gelen teklifleride değerlendiriyor.
Sezon başında İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'a sürpriz talip çıktı.
Pisa kulübü oyuncunun 5.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
Genç oyuncunun menajeri Gigi Becali, Morutan'ı Messi'ye benzetmişti.
Morutan bu sezon Pisa'da 26 maçta görev aldı.
Genç oyuncu İtalya'da 6 gol 7 asist yaptı.
Güncel pisaya değeri 5 milyon euro olan oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'a 3.5 milyon euroya transfer olan Morutan sarı kırmızılı forma ile 34 maçta görev aldı.
Rumen orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı forma ile 3 gol kaydetti.
Pisa'da etkili performans gösteren Morutan'ın yeni durağı İskoçya olacak.