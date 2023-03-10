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TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, kadrosuna aldığı yıldızlarla büyük ses getirdi. Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan sarı kırmızılılar, ayrılacak isimleri netleştiriyor. Gelen teklifleri değerlendiren sarı kırmızılılarda Pisa'ya kiralanan Morutan'a İskoç ekibi talip oldu. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 19:55 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 19:59
TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Yeni sezon kadro çalışmalarını yapan yönetim kadrodan ayrılacak isimleri netleştiriyor.

TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Avrupa kupalarında başarı yakalayacak bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, gelen teklifleride değerlendiriyor.

TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Sezon başında İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'a sürpriz talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

23 yaşındaki Rumen oyuncu için İskoç ekibi Rangers devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Pisa kulübü oyuncunun 5.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Genç oyuncunun menajeri Gigi Becali, Morutan'ı Messi'ye benzetmişti.

TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Morutan bu sezon Pisa'da 26 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Genç oyuncu İtalya'da 6 gol 7 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Güncel pisaya değeri 5 milyon euro olan oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Galatasaray'a 3.5 milyon euroya transfer olan Morutan sarı kırmızılı forma ile 34 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'dan Galatasaray'a piyango! Ranges devreye girdi

Rumen orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı forma ile 3 gol kaydetti.

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