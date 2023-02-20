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Arsen Zakharyan'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme Galatasaray'a...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Arsen Zakharyan ısrarı sürüyor. Avrupa kulüplerinin radarında olan oyuncuya Rus futbolunun önemli isimleri Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti. İşte detaylar... | GS TRANSFER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da gündemdeki son isim Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan...

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki Rus orta sahanın transferini bitirmek için uğraşıyor.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi için hazırlık yapan sarı-kırmızılı ekibin, 15 milyon Euro önerdiği ve Dinamo Moskova ile prensipte anlaştığı belirtilirken şimdi oyuncudan gelecek yanıt bekleniyor.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Chelsea'nin de gündeminde olan genç yıldız ise kararsız görünüyor.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

İşte bu noktada D. Moskova'nın eski oyuncuları devreye girdi.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

CHELSEA'YE GİDEMEZ
Türkiye Ligi'nin çok rekabetçi olduğunu belirten Vladimir Granat, "G.Saray'da çok ünlü ve yetenekli futbolcular oyuncular var.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

G.Saray, Zakharyan için bir sıçrama tahtası olur.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Oraya gidebilirsin Arsen" dedi. Sergei Kiryakov, "Bir Rus futbolcunun Chelsea gibi bir kulübe gitmesi pek mümkün değil.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Ben olsam Türkiye seçeneğini reddetmezdim.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Galatasaray sayesinde önemli kulüplere transferi gerçekleşebilir" diye konuştu.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Vitaly Dyakov ise "Galatasaray ligde lider ve büyük ihtimalle UCL'de oynayacaklar.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Kendini orda kanıtlarsa, daha iyi lige transferi kolayca gerçekleşir" ifadesini kullandı.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

AVRUPA'DA İYİLER ARASINDA
Yıllık 1.5 milyon Euro önerilen Arsen Zakharyan'ın 2-2.5 milyon Euro arasında bir rakam istediği ve pazarlıkların olumlu şekilde ilerlediği belirtiliyor.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Arsen Zakharyan, 26 Mayıs 2003 tarihinde Samara, Rusya'da dünyaya geldi.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

2020 yazında Dinamo Moskova'nın altyapısına transfer oldu.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Kasım ayında, Avrupa'daki tüm liglerde, 21 yaş altı oyuncular arasında en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncuydu.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Hatta diğer bütün yaş kategorilerini de dahil ettiğimizde bu konuda ondan iyi 2 oyuncu var.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Arsen Zakharyan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları Rus basınında da yer almaya devam ediyor.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Genç oyuncunun menajeri Pavel Andreev, Zakharyan hakkında açıklamalarda bulundu.

Arsen Zakharyan'a Galatasaray'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme!

Oyuncunun Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro alacağı yönündeki haberlerle ilgili konuşan Pavel Andreev, "Arsen ve ben bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

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