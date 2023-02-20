Arsen Zakharyan'a transfer tavsiyesi: Hiç düşünme Galatasaray'a...

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da gündemdeki son isim Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan...
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da gündemdeki son isim Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan...
Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki Rus orta sahanın transferini bitirmek için uğraşıyor.
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi için hazırlık yapan sarı-kırmızılı ekibin, 15 milyon Euro önerdiği ve Dinamo Moskova ile prensipte anlaştığı belirtilirken şimdi oyuncudan gelecek yanıt bekleniyor.
Chelsea'nin de gündeminde olan genç yıldız ise kararsız görünüyor.
İşte bu noktada D. Moskova'nın eski oyuncuları devreye girdi.
CHELSEA'YE GİDEMEZ
Türkiye Ligi'nin çok rekabetçi olduğunu belirten Vladimir Granat, "G.Saray'da çok ünlü ve yetenekli futbolcular oyuncular var.
G.Saray, Zakharyan için bir sıçrama tahtası olur.
Oraya gidebilirsin Arsen" dedi. Sergei Kiryakov, "Bir Rus futbolcunun Chelsea gibi bir kulübe gitmesi pek mümkün değil.
Ben olsam Türkiye seçeneğini reddetmezdim.
Galatasaray sayesinde önemli kulüplere transferi gerçekleşebilir" diye konuştu.
Vitaly Dyakov ise "Galatasaray ligde lider ve büyük ihtimalle UCL'de oynayacaklar.
Kendini orda kanıtlarsa, daha iyi lige transferi kolayca gerçekleşir" ifadesini kullandı.
AVRUPA'DA İYİLER ARASINDA
Yıllık 1.5 milyon Euro önerilen Arsen Zakharyan'ın 2-2.5 milyon Euro arasında bir rakam istediği ve pazarlıkların olumlu şekilde ilerlediği belirtiliyor.
Arsen Zakharyan, 26 Mayıs 2003 tarihinde Samara, Rusya'da dünyaya geldi.
2020 yazında Dinamo Moskova'nın altyapısına transfer oldu.
Kasım ayında, Avrupa'daki tüm liglerde, 21 yaş altı oyuncular arasında en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncuydu.
Hatta diğer bütün yaş kategorilerini de dahil ettiğimizde bu konuda ondan iyi 2 oyuncu var.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Arsen Zakharyan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları Rus basınında da yer almaya devam ediyor.
Genç oyuncunun menajeri Pavel Andreev, Zakharyan hakkında açıklamalarda bulundu.
Oyuncunun Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro alacağı yönündeki haberlerle ilgili konuşan Pavel Andreev, "Arsen ve ben bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.